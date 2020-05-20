متوتر ومتلعثم.. “شاهد” المتحدث باسم قوات حفتر يقع بلسانه مع مذيعة “العربية” ويكشف تفاصيل الهزيمة “المُذلة”

تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا يوثق مداخلة للواء أحمد المسماري، المتحدث باسم قوات الجنرال الليبي المتمرد خليفة حفتر، على قناة “العربية” السعودية معتبرين تصريحاته فضيحة جديدة لميليشيات حفتر بعد سرده تفاصيل الهزيمة المذلة التي تلقوها.

واعترف “المسماري” في مداخلته على قناة “الحدث” التابعة لـظ العربية، بالهزيمة والانسحاب وظهر متلعثما بشدة يحاول حفظ ماء وجهه والتقليل من الهزيمة أمام الرأي العام.

⭕️مذيعة الحدث #السعودية للمتحدث باسم مليشيات #حفتر: قلتم أنكم انسحبتم من #الوطية لماذا لم يكن هناك قتال؟

⭕️#المسماري: كان هناك قتال على مدار 3 أشهر وتم تدمير منظومة الصواريخ بعد وصولها للقاعدة بـ 6 ساعات، الطيران المسير التركي كان بيقصفنا من كل مكان

قالك انسحاب تكتيكي وكدا😂😂 😂 pic.twitter.com/zjMJV66Ovb — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) May 20, 2020

وزعم المتحدث باسم قوات “حفتر” أن ما بقى في القاعدة هي بقايا طائرات قديمة من عشرات السنين وهناك بعض الذخائر لأسلحة ثقيلة، وهناك بعض الأسلحة تم تركها لعدم صلاحيتها مشيرا إلى أنه تم استهدافها من قبل الطائرات التركية المسيرة.

ودون قصد منه اعترف رجل خليفة حفتر بأن الطائرات التركية المسيرة نجحت في تدمير منظومة الصواريخ المضادة للطائرات بعد وصولها لقاعدة الوطية بـ 6 ساعات.

وتابع:”الطيران المسير التركي كان بيقصفنا من كل مكان ولذلك جاء الانسحاب بعد 3 أشهر من القتال”

من جانبه وصف المتحدث باسم عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية مصطفى المجعي تصريحات أحمد المسماري، المتحدث باسم قوات حفتر، الخاصة بانسحاب قواته لمسافة 2 إلى 3 كيلومتر في محاور القتال وإنشاء منطقة خالية من التوتر خلال أيام عيد الفطر” بأنها “مناورة يراد منها التمهيد التدريجي لخسارة قواتهم المتوقعة خلال الأيام القادمة في محاور طرابلس وضواحيها”.

وقال المجعي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) صباح اليوم الأربعاء: “لقد أصبح خليفة حفتر متأكدآ من هزيمة قواته، لكنه يريد إيصال هذه المعلومات إلى داعميه بشكل تدريجي يخفف من وطأتها، وهو يريد أيضا إرباك المشهد بتحفيز النازحين من مناطق القتال إلى العودة لمنازلهم بما يمنع قواتنا من استهداف قوات حفتر خشية إصابة المدنيين”.

وحذر المجعي النازحين من خطورة “الانجرار وراء تصريحات المسماري والعودة لمنازلهم قبل إحكام السيطرة على محيط طرابلس” من قبل قواتهم وانتشال مخلفات الحرب منها”، مؤكدا “قيام قوات حفتر بتلغيم مناطق عديدة في محيط المدينة”، على حد قوله.

وتابع متسائلآ: “أي انسحاب يتحدث عنه المسماري؟ وأي مناطق خالية من التوتر؟ فقد بادرت قواتهم بقصف شرفة الملاحة بطرابلس بعد تصريحاته بشكل مباشر، ونحن لا نثق في تصريحاتهم لأنهم أخلوا بوعود كثيرة وبوقف إطلاق النار مرات يصعب تعدادها”.

وكان المسماري قد أعلن عن قرار تحريك قواته في جميع محاور القتال بطرابلس لمسافة 2 – 3 كيلومتر لتوسيع المجال في طرابلس من أجل تأدية الشعائر الدينية وتبادل الزيارات والتواصل بين الليبيين كما هو جاري في شمال وشرق وغرب البلاد”.

وأضاف المسماري عبر صفحته بموقع فيسبوك صباح اليوم الأربعاء: “هذا القرار جاء لتجنب سفك الدماء في نهاية شهر رمضان الكريم”. داعيآ قوات الوفاق لأن تحذو حذوهم من أجل إنشاء منطقة خالية من التوتر والتصادم المباشر لتجنب تجدد الاشتباكات خلال هذه الفترة.