يهدف لـ”الفتنة” أم مطلب شعبي؟.. “#طرد_المصريين_من_الكويت” يتصدر وجدل واسع بين مؤيد ومعارض

تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، حملة واسعة من قبل المغردين الكويتيين طالبوا فيها بضرورة طرد كافة المصريين المتواجدين في الكويت، خارج البلاد.

وأطلق المغردون عبر “تويتر” وسماً بعنوان “#طرد_المصريين_من_الكويت” يطالبون فيه السلطات الكويتية بضرورة إخلاء كافة الجالية المصرية المقيمة بالكويت من البلاد، وذلك لتجاوزات عديدة قاموا بها خلال الفترة الأخيرة التي شهدت عدة أحداث وجرائم كان وراءها وافدين مصريين.

الشرطه الرومانيه تخرج مصري وزوجته بالقوه من طائره كانت علي وشك الاقلاع من مطار بوخرست بأمر من كابتن الطائره بسبب بصق الزوجه علي احدي المضيفات

مسوين مشاكل في جميع انحاء العالم #طرد_المصريين_من_الكويت pic.twitter.com/EHGRuAnjLA — بن مزعل عبداللطيف البحر (@Amab70285944) May 19, 2020

#طرد_المصريين_من_الكويت مثل ما هذا حقك اليوم انا اطالب مثل ما طالبت انت الكويت ديرتي وهذا حقي 👋🇰🇼❤⚘ pic.twitter.com/f5H5OVf8A2 — يقولون فهد ✌🏻🌼 (@kuwait___83) May 19, 2020

وكان منها كسر حظر التجول والاعتداء على ضباط أمن وبيع بضائع فاسدة وغيرها من الجرائم التي كانت تجول مواقع التواصل خلال الفترة الماضية.

ياخي لا احد يتكلم في هذا الهاشتاق عن العنصريه لان السالفه ابدا مو عنصريه !!! السالفه تركيبه سكانيه وخطوره هذا الامر علينا #طرد_المصريين_من_الكويت pic.twitter.com/W6vSn00ywF — 🍯🐼 (@thooholl) May 19, 2020

كما شهد الوسم أيضاً تغريدات كثيرة ضد الفكرة ذاتها، وغردوا عبر الوسم ولكن بعكس مضمونه، حيث اعتبروا أن المصريين شعب جيد وأنهم طالما قدموا وطوّروا في الكويت في شتى المجالات العلمية والطبية والفنية.

كلنا عيال مصرية " هاجر "



والرسول عليه الصلاة والسلام زوجته ماريا من مصر واوصى عليهم



لذلك من فعل الهاشتاق اقول لك " عيب عليك "



الكويتي مضياف ولا يطرد ضيفه



واهل #مصر هم اهلنا ♥️🙏🏻



#طرد_المصريين_من_الكويت pic.twitter.com/VF53RmWFOx — عبدالعزيز فارس الرشدان (@ben_rashdan) May 19, 2020

شعب جميل صاحب عشره جميله ، والكثير منهم مثقف و صاحب اخلاق عاليا ياريت تتركون النفس العنصري ولا تنسون انه مدرسين ومن تعلمنا منهم مصرين

الله يحفظكم يارب تبقون اخوانا وابهاتنا



#طرد_المصريين_من_الكويت pic.twitter.com/AbN9GUeYXq — ﮼فهيدان (@fhidan_q) May 19, 2020

وفي رصدها، سجّلت “وطن” عدة تغريدات على الوسم، كان منها ما قالته المغردة “ريم” عبر تويتر، والتي قالت: “المفروض الهاشتاق يكون طرد المخالفين والمخربين والفاسدين، إحنا مع تعديل التركيبة السكانية، مع تكويت الوظائف، مع الاستغناء عن العمالة السائبة”

#طرد_المصريين_من_الكويت

المفروض الهاشتاق يكون طرد المخالفين والمخربين والفاسدين!

احنا مع تعديل التركيبة السكانية

مع تكويت الوظائف

مع الاستغناء عن العماله السائبه

لماالدكاترة المصريين بالصفوف الاولى اللي يواجهون كورونا ويعالجونا بعد الله يقرون هالكلام!شنو تتوقعون بيكون شعورهم — ريـــــم🇰🇼 (@Alzain9990) May 19, 2020

وتابعت موضحة لما الدكاترة المصريين بالصفوف الأولى يواجهون كورونا ويعالجونا بعد الله، يقرون هالكلام، شنو تتوقعون يكون شعورهم؟”.

فيما نشر آخر مقطع فيديو لوافدين مصريين يقومون باصطياد أسماك “صغيرة” وعلّق ما نصه: “أقسم بالله لا همهم البلد ولا ثرواته، حسبي الله عليهم، حتى السمج الصغير ما خلوه، ضاربين قوانين الثورة السمكية بعرض الحائط، هل هذه شجاعة منهم أم تهاون من رجال الثروة السمكية والبيئية؟

أقسم بالله لاهمهم البلد ولا ثرواته

حسبي الله عليهم حتى السمچ الصغير ماخلوه

ضاربين قوانيين الثورة السمكية بعرض الحائط

هل هذه شجاعة منهم أم تهاون من رجال الثروة السمكية والبيئة ؟؟#انصاف_بدر_العازمي #الكويت_خط_احمر #طرد_المصريين_من_الكويت pic.twitter.com/yNdI2mmYqG — المزارع الكويتي (@Q8FARMERS) May 18, 2020

ورأى آخرون أن وسم #طرد_المصريين_من_الكويت هو هاشتاق تم شرائه والقصد منه افتعال ازمه بين الكويتيين والمصريين.

#طرد_المصريين_من_الكويت

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هاشتاق تم شرائه

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القصد منه افتعال ازمه بين الكويتيين والمصريين

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والي راح يدفع ثمنها #الكويت

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بتحريض من جهات او دول تسعى بطريقه خبيثه الى جرنا الى قطع العلاقات

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ووضعنا في مربع #الحصار

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وحكومتنا اما تدري وساكته وهذي مصيبه

او ماتدري والمصيبه اكبر

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ابراج الكويت تتزين بعلم مصر المحروسه ام الدنيا .. رداً على بعض الافتراءات والفتن من اتجاه الذباب الالكتروني نقول دايما ( شعب مصر في عيونا ) ولايك للمؤيد وشكراً❤️#طرد_المصريين_من_الكويت pic.twitter.com/jOP7RcuDYe — أستاذ: احمد عبدالله الشمري (@ahmd00113) May 19, 2020

وفي هذا السياق كتب مغردة كويتية:”٣٦٣٤ طبيب مصري في الكويت.. الكويتيون ٢٤٤٨ طبيب، الأطباء المصريون و الممرضات الهنود يعرضون أرواحهم للخطر دفاعا عن أرواحنا، دفاعا عن الكويت ضد فيروس كورونا الذي اخترع بعضكم مرض اخطر منه العنصرية و التنمر.”