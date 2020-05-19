سلطنة عمان تتخذ قرارا نادرا بشأن رواتب الموظفين الحكوميين و”بلومبيرغ” تكشف التفاصيل

اتخذت سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، قرارًا نادراً بخفض رواتب الموظفين الحكوميين الجدد، وفق ما أفادت وكالة “بلومبيرغ”.

الوكالة أوضحت في تقرير لها أن أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم العربي خارج ”أوبك“ حددت درجات رواتب جديدة للتعيين، كما هو محدد من قبل المؤهلات.

وبحسب الوكالة، أعلن مجلس الخدمة المدنية العماني، الأحد، أن رواتب حاملي شهادة الدكتوراه ستنخفض بنسبة 23٪ إلى 1035 ريالاً (2689 دولاراً)، بينما سيواجه الذين يحملون درجة البكالوريوس تخفيضًا بنسبة 14٪ إلى 785 ريالًا.

وكانت آخر مرة رفعت سلطنة عمان فيها رواتب موظفي الخدمة المدنية في العام 2013.

وجاء هذا الخفض كأحد إجراءات التقشف التي تتخذها سلطنة عمان استجابة لانخفاض أسعار النفط وتداعيات تفشي جائحة وباء كورونا المستجد (كوفيد19)، وعلى غرار دول مجاورة تعاملت عُمان مع الأزمة الاقتصادية بخطط ضخ السيولة في نظامها المصرفي.

هذا وأكد التقرير أن عمان تعاني ضعفًا اقتصاديًا في الفترة الحالية، ما دعاها لتخفيض الإنفاق فيما لا تزال تكاليف الاقتراض مرتفعة للغاية، بحيث لا يمكنها زيادة رأس المال في سوق الديون.

وقامت سلطنة عمان أيضا بضخ السيولة النقدية في نظامها المصرفي؛ لتحقيق التوازن والوفاء بالالتزامات الأساسية تجاه شعبها، ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة الوضع الاقتصادي المتأزم.

وفي نهاية التقرير ذكرت ”بلومبيرغ“ أن سلطنة عمان تخطط لخفض الإنفاق في جميع الوزارات والوحدات المدنية والعسكرية والأمنية لعام 2020 بنسبة 10٪؛ للتخفيف من آثار انخفاض أسعار النفط وتضييق عجز ميزانيتها.