Galleryالهدهد

ردّ ناري من رجل أعمال قطري بارز على “قرقاش” بعد اعترافه بهزيمة جنرال الإمارات في ليبيا الإنقلابي “حفتر”

كتب وطن
0

وجّه رجل الاعمال القطري البارز رداً نارياً لوزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، ، بعد تصريح اعترف فيه “ضمنياً” بهزيمة الإنقلابي المدعوم إماراتياً في ليبيا خليفة حفتر .

وقال “قرقاش” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “نجدد الموقف الواضح لدولة الإمارات من ، المتصل بموقف المجتمع الدولي، فلا يمكن إحراز أي تقدم حقيقي على الساحة الليبية دون وقف فوري وشامل لإطلاق النار والعودة إلى مسار العملية السياسية”.

واضاف: “لا بد أن يتوقف التصعيد الإقليمي لتحقيق ذلك”.

من جهته، قال رجل الاعمال القطري عادل علي بن علي في ردّ على “قرقاش”: إنه “لا يوجد أطراف متقاتلة في ليبيا. يوجد حكومة شرعية اعترفَ بها المجتمع الدولي ومرتزقة مولتموهم وصنعتوهم على أعينكم ليكونوا سيفاً في خاصرة وطنهم. كعادتكم في ممارسة هوايتكم المفضلة اجهاض حلم الشعوب بالتحرر من الاستعباد !”.

وشن الجيش الليبي، التابع لحكومة الوفاق الاربعاء غارات مكثفة على مواقع لقوات خليفة حفتر في مدينة ترهونة (تبعد عن طرابلس نحو 88 نحو الجنوب الشرقي)

وتحدثت أنباء غير مؤكدة أن القصف استهدف منظومة دفاع جوي بانتسير روسية الصنع في ترهونة.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان قوات حفتر وقف إطلاق النار، والتراجع بمسافة تصل إلى 3 كم عن العاصمة طرابلس، بعد الهزائم الكبيرة التي مني بها.

ودخلت قوات حكومة الوفاق بلدتي “تيجي” و”بدر” في منطقة الجبل الغربي شمال غربي البلاد، دون أي مواجهات مسلحة مع قوات حفتر.

كما أفادت مصادر بأن مفاوضات تجري مع أعيان بلدات صغيرة أخرى -بينها الأصابعة والعُربان- لإقناعهم بتسليمها لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

ومُنيت مليشيا حفتر في الفترة الأخيرة بهزائم عديدة في المنطقة الغربية من ليبيا، أحدثها سيطرة القوات الحكومية الاثنين على قاعدة “الوطية” الإستراتيجية الواقعة غرب العاصمة طرابلس.

يُشار إلى أنّ الإمارات الممول الرئيسي بالمال والعتاد العسكري لقوات الإنقلابي خليفة حفتر .

قد يعجبك ايضا
الهدهد

القذر “المزروعي” يشكّ في أصله ويُجري فحص DNA للتأكد .. ورجل أعمال قطري…

الهدهد

بعد تغريدةٍ عن كورونا .. رجل الأعمال القطري البارز عادل علي بن علي يقصف جبهة ضاحي…

الهدهد

رجل أعمال قطري يسخر من أداء العرب في مواجهة فيروس كورونا وهذا ما قاله

الهدهد

هكذا أثار قرقاش جنون حميدتي ودفعه لعصيان أوامر أبوظبي.. “وطن” تكشف تفاصيل…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.