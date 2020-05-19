حدث في مصر.. كلاب تنهش رضيعا حتى الموت تركته أمه بأرض زراعية حتى تنتهي من ممارسة الفاحشة مع عشيقها

أجرمت امرأة مصرية بحق الإنسانية وبحق نفسها وطفلها، حين قامت بفعلة يندى لها الجبين، أثارت حالة من الصدمة والغضب، لما وصلت إليه هذه المرأة من الفجر والضلال، ليغشي الله على قلبها، وتضيع في شهواتها، ناسية طفلها الذي نزل من رحمها، تنهشه الكلاب ويموت على إثر ذلك.

وتقول القصة الحقيقة التي نقلتها وسائل إعلام مصرية من محاضر التحقيق الرسمية، بأن امرأة مصرية أقدمت على ممارسة علاقة غير شرعية مع عشيقها، وهي أم لطفل صغير، تركته في مزرعة خالية، حولها كلاب ضالة جائعة، وذهبت مع عشيقها لممارسة الفاحشة معه، تاركة طفلها للكلاب وحده.

وحين انتهت الأم الضالة من فعلتها، عادت فوجدت طفلها الرضيع أصبح جثة هامدة، بفعل ما قامت به الكلاب من عضه والتنكيل بجثته بعد وفاته.

وبحسب ما جاء في محضر الشرطة الذي وثق الحادثة، فإن هذه المرأة زوجة لرجل سافر لدولة خليجية، كي يؤمن مستقبلاً له هو وأسرته، لتستغل الزوجة غياب الزوج وتقوم بفعلتها تلك.

حيث تعرّض لها أحد أبناء الجيران، واستطاع أن يوقع بها بكلامه الغزلي بها، وفي أحد الأيام تتبعها للمزرعة القريبة من المنزل وهي على يدها طفلها، وما أن استطاع منها حتى وضعت المرأة طفلها على الأرض، ونسيته تماماً وهي تمارس الفاحشة مع عشيقها، وحين رجعت له وجدت أن الكلاب قت قتلته.

واعترفت المرأة بكل ما جرى وفق محضر الشرطة الذي سجّل الحادثة، بعد أن حاولت إنعاش حياة ابنها بأخذه للمستشفى، ولكن دون فائدة، فقد كان قد فارق الحياة.