تفاعل واسع مع ملك الأردن عبدالله الثاني في ليلة القدر.. وهذا ما قاله عن الليلة المباركة

نشر الملك الأردني “عبدالله بن الحسين الثاني” تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قام بها بالدعاء للشعب الأردني والأردنيين في شهر رمضان المبارك وفي ليلة القدر التي تعتبر ليلة مقدسة لدى المسلمين في هذا الشهر.

واستخدم الملك الأردني دلالات الليلة المباركة في شهر رمضان، كي يدعي بالخير لشعبه وللأمة العربية والإسلامية.

"لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ". نسأل الله العلي القدير في هذه الليلة المباركة أن يتقبل صيامنا وقيامنا، وأن يحفظ الأردن والأردنيين والأمتين العربية والإسلامية#ليلة_القدر — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) May 19, 2020

وقال الملك الأردني في تغريدته التي رصدتها “وطن”: “ليلة القدر خير من ألف شهر، نسأل الله العلي القدير في هذه الليلة المباركة أن يتقبل صيامنا وقيامنا وأن يحفظ الأردن والأردنيين والأمتين العربية والإسلامية”.

وقوبلت تغريدة العاهل الأردني بتفاعل واسع من قبل الأردنيين والعرب على مواقع التواصل، سائلين الله أن يبلغهم فضل هذه الليلة.

وتأتي تغريدة الملك الأردني تلك بالتزامن مع حالة الطوارئ التي تعيشها المملكة الأردنية في ظل وباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد19” والذي أصاب كافة مفاصل المملكة بشلل تام خلال الفترة الماضية، ونجحت وزارة الصحة الأردنية “نسبياً” في السيطرة على الوباء.

كما أغلقت الأردن كافة المنافذ البرية والمطارات وعطلت الدوام الرسمي والأكاديمي وأعلنت حظر التجوال الكامل في عديد من المناطق الأردنية، لمواجهة خطر انتشار الفيروس، الذي أصاب حتى اللحظة بحسب آخر بيان صادر عن وزارة الصحة الأردنية 473 حالة إصابة مؤكدة، فيما بلغ عدد الوفيات جرّاء الإصابة بالفيروس 9 حالات وفاة.