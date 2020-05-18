“شاهد” السعودية مودل روز تعترف: “يتحرشون بيّا ويجيني ضرب من تحت الحزام”!

اثارت الفاشينيستا السعودية مودل روز جدلاً بتصريحٍ اعترفت فيه بتعرّضها للتحرش دائمًا .

وقالت مودل روز في بث مباشر عبر “سناب شات”: “أنا عندي كثير مشاكل مثل المشاهير وكثير في ناس يتحرشون بيا ويجيني ضرب من تحت الحزام”.

واستدركت: “أنا أحاول أكبر رأسي وما أرد علي أحد، حتى أنا سافرت أمريكا وبعدت، بس هما مصممين يضايقون فيا ويتحرشون”.

وأضافت: “صدقوني في أشياء في الدنيا أنتم ما تصدقونها ويجيني ضرب وايت صعب، بس أنا إنسانة كثير مكبرة راسي ومش بغلط في حد.. وبقعد أقول بيجيني يوم وراح ينفضحوا.. وفعلا الله بينتقم منهم وبينفضحوا بعيد عني”.

واعتادت مودل روز إثارة الضجة من حين لآخر بجرأتها في المقاطع التي تنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ.

وتقيم مودل روز في أمريكا، علماً أنّها من مواليد السعودية وأصلها من المدينة المنورة.

واسمها الحقيقي روزانا، ويطلق عليها باربي الخليج.

وانتقلت مودل روز إلى الرياض وعملت كعارضة أزياء وتطورت في مجالها بعد انتقالها إلى أمريكا.