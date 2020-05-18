بسبب ما فعلتاه في هذا الفيديو خلال الحظر .. الأمن الكويتي يلقي القبض على مراهقتين!

أعلنت إدارة الجرائم الإلكترونية ومباحث السالمية في الكويت عن إلقاء القبض على مراهقتين قامتا بالاستهزاء بالحظر الشامل في الكويت، الذي تفرضه الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا في البلاد.

وقامت المراهقتان بالتباهي بكسر الحظر عدة مرات بمقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي، رصدتها “وطن”، تقول فيها الفتيات: “احنا كاسرين الحظر مليون مرة، ونطلع من السالفة عادي”.

وزير الداخليه المحترم



شوفلك صرفه مع هالاشكال خراب الديرة والرياييل ومصدر الحبوب و الدعاره ..

التباهي بكسر الحظر .. و التفاخر بأن كم فايد يساعدهم ..

نظف الديرة يرحم والديك

بيوت انعفست من هالاشكال



شوف شغلك pic.twitter.com/zdyDhYHo8O — هند رستم قاعده بالبيت (@HindRostom1) May 17, 2020

وفي مقطع آخر استعرضت الفتيات أسماء الأشخاص الذين يُساعدونهم في التنصل من المُحاسبة والعقوبة القانونية التي تفرضها الدولة على من يُخالف قرار الحظر، وقالت: “هنا وكيل نيابة، والمحامي عيسى المطيري، وهنا رئيس مباحث النقرة، يعني لا تخوفوني”.

وذكرت إدارة الجرائم الإلكترونية أن الفتاتان قاصرتان إحداهما سورية مخالفة للإقامة، والأخرى كويتية.

الجرائم الالكترونية ومباحث السالمية تقبضان على فتاتين كويتية وسورية نشرتا فيديو عن كسر الحظر الكلي بواسطة آخرين وإحالتهما إلى نيابة الأحداث pic.twitter.com/9Wb2I31vNk — نوماس (@Nomas30) May 18, 2020

وكانت الحكومة الكويتية قد أعلنت أن الحظر الشامل يمثل “المرحلة الأخيرة في احتواء فيروس كورونا، قبل العودة إلى الحياة تدريجيا”.

وأوضح وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، أن الحظر الشامل “يمثل المرحلة الأخيرة من الإجراءات الحكومية بخصوص احتواء كورونا”، لافتا إلى أنه سيستمر حتى ما بعد عيد الفطر.

يُذكر أن وزارة الصحة الكویتیة أعلنت أمس الأحد عن تسجیل 1048 إصابة جدیدة بفیروس”كورونا” المستجد (كوفید – 19) خلال الـ24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 14850 حالة، في حین تم تسجیل 5 حالات وفاة إثر إصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 112 حالة.