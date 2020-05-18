اعتداء على مسجد
اعتداء على مسجد
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المصاحف على الأرض والأثاث سُرِق وأُحرِق .. “شاهد” ماذا فعل حرس الحدود السعودي بمسجد!

كتب وطن
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وثق مواطن سعودي الإعتداء الغاشم الذي شنه حرس الحدود السعودي على المساجد في محافظة الداير، في جازان، دون مراعاة لحُرمة المسجد أو حُرمة الشهر الفضيل.

واستعرض المواطن بفيديو رصدته “وطن” آثار الاعتداء على بحي محنية بمحافظة الداير، وكيف تم تحطيم محتوياته وسرقة أجهزة التكييف فيه، ورمي المصاحف على الأرض، وحرق بعض الأغراض وسرقة أثاث.

وكشف أن إمام المسجد لم يُحرك ساكناً، وعلق: “إنت بس أذن وخذ حقك، وماتتدخل”.

وادعت وسائل الإعلام أن المعتدين مجهولون، وقام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجازان، بأخذ إفادة منسوبي المسجد (الإمام والمؤذن) حيال ما وقع من اعتداء وإتلاف وحيال المقطع المنتشر، وتم إحالة كامل القضية إلى الجهات الأمنية التي باشرت موقع الحادث بحسب الاختصاص.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجازان، محمد كريري؛ أن إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة الداير بني مالك تبلغت باعتداء أحد المجاورين على مرافق المسجد.

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