جثة
جثة
حياتنا

في أيّام العشر الأواخر من رمضان .. أردني ينتحر بطريقةٍ “مفجعة” أدّت إلى حرق معدته وهذا السبب!

كتب وطن
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انتحر أردني في الأربعينيات من عمره بعد تناول مبيد حشري أدّى إلى حرق معدته، في منطقة المزار الجنوبي بالكرك.

وعثر على الجثة تحت شجرة بمنطقة حرجية وكانت عائلته ابلغت عن اختفائه في وقت سابق.

ويُستدل من مسرح الحادث إلى أن الوفاة تعود الى الانتحار، وجرى ضبط علب مبيدات حشرية بجانب الجثة . وفق مصدر مقرب من التحقيق

وبتشريح الجثة تبين أن سبب الوفاة يعود الى تناول مادة فسفورية عضوية أدت الى حرق المعدة.

واكد المصدر ان الجثة خالية من اية علامات شدة او عنف.بحسب “رؤيا”

واضاف المصدر أن المتوفى يعاني من سيرة مرضية (اكتئاب). وكان يتناول العلاج اللازم لوضعه وهو أب لطفله .

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