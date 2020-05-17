فضيحة لجنرال عيال زايد.. فيديو “مبكي” لأحد الفتية المغرر بهم من قبل الإمارات وحفتر للحرب في ليبيا

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر للغاية، لأحد الفتية الأسرى لدى قوات حكومة الوفاق الليبية، حيث كان يقاتل القوات الشرعية ضمن ميليشيات الجنرال الليبي المتمرد خليفة حفتر المدعوم إماراتياً.

ويظهر من مقطع الفيديو المتداول والذي رصدته “وطن”، حديث الفتى الليبي الذي قال بأن الظروف أجبرته على العمل مع جيش حفتر، مقابل بضعة جنيهات، نظراً للأوضاع الصعبة التي يعايشونها، وأنه حين قال لهم يريد أن يعود لبيته، قالوا له بهذا سوف تُسجن من الشرطة العسكرية”

المشهد ا المبكي في الفيديو المرفق لشاب مغرر به من قبل الامارات وحفتر قانل جيش الحكومة الشرعية..

شاهدوا واستمعوا للرسائل المبكية التي حملها المقطع. حد جعلوه يهاتف امه.

هذا في ليبيا ..

ونفس المشاهد اليوم للمغرر بهم الاسرى من يافع وردفان والضالع في ابين #انا_في_ارضي pic.twitter.com/Bm7MvqE5Bi — الصحفي/ أنيس منصور (@anesyeme2) May 17, 2020

وما زاد من حدة المقطع، حين تحدث لوالدته عبر الهاتف، والتي أنبته على ما جرى وعلى ما فعله بهم خليفة حفتر، لينهار الابن وينفجر بالبكاء من شدة القهر الذي يمر به.

ونشر حساب الصحفي “أنيس منصور” عبر تويتر مقطع الفيديو ذلك معقّباً بما يلي: “المشهد المبكي في الفيديو المرفق لشاب مغرر به من قبل الإمارات وحفتر قاتل جيش الحكومة الشرعية، شاهدوا واستمعوا للرسائل المبكية التي حملها المقطع حد جعلوه يهاتف أمه”.

وتابع: “هذا في ليبيا، ونفس المشاهد اليوم للمغرر بهم الأسرى من يافع وردفان والضالع في أبين”.

وعلّق أحد المغردين حول المقطع قائلاً: “بغض النظر عن قانونية تصوير الأطفال والأسرى في مثل هذه الحالات ونشرها واستخدامها لأي غرض كان، وما يمكن أن يعود به عليهم وعلى أسراهم من آلام وأضرار”.

بغض النظر عن قانونية تصوير الأطفال والأسرى في مثل هذه الحالات ونشرها وإستخدامها لأي غرض كان، وما يمكن أن يعود به عليهم وعلى أسرهم من آلام وأضرار ،، أقول : يالوع قلبي على شباب أمتي بدل أن تهيئ لهم محاضن العلم ليرتقوا بأمتهم يزج بهم في الحروب ليقتل الاخ أخاه. — عبدالرحمن الأسلمي (@PcRWdJNTiwVR4df) May 17, 2020

وتابع: “يا لوع قلبي على شباب أمتي بدل أن تهيئ لهم محاضن العلم ليرتقوا بأمتهم يزج بهم في الحروب ليقتل الأخ أخاه”.

فيما قال آخر: “لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله في من يشعلون الفتن في البلاد الإسلامية”.

لا حول ولا قوه إلا بالله الله ينتقم من يشعلو الحروب والفتن في البلدان الاسلاميه — اليمن فوق فوق (@cmEiIjt88Gu2HWs) May 17, 2020

وتشهد ليبيا حالة من الصراع القائم بين قوات حكومة الوفاق الليبية، وميليشيات خليفة حفتر، الذي أطلق حملة عسكرية للسيطرة على مدينة طرابلس الليبية من يد حكومة الوفاق، وتدعمه في ذلك كل من الإمارات ومصر وفرنسا.