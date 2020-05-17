الصحفي الكويتي علي الفضالة يفتح النار على الوافدين المصريين في الكويت
الصحفي الكويتي علي الفضالة يفتح النار على الوافدين المصريين في الكويت
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“شاهد” صحفي كويتي طفح به الكيل من الوافدين المصريين فخرج وانفجر فيهم بهجوم غير مسبوق

كتب وطن
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شنّ الكاتب الصحفي الكويتي هجوماً لاذعاً على ؛ بسبب تصرفاتهم الأخيرة في الكويت، واصفاً إيّاهم بالمرضى النفسيين والمحتلين .

وقال “الفضالة” إنه خلال الفترة الأخيرة آثر الصمت على الحديث عن تصرفات الوافدين المصريين، لكنّ “طفح الكيل” وفق قوله .

وأضاف: “عندنا الوافدين من مختلف الجنسيات، ولم نشاهد أحداً يتعامل بهذا الأسلوب مع الكويتيين الا الوافدين من الجنسية المصرية”.

وأشار الى بعض اعتداءات الوافدين المصريين، متسائلاً: “ما هذه الجنسية؟!”.

ووجه “الفضالة” حديثه للوافدين المصريين قائلاً: “هل تجرؤون على فعل  هذه التصرفات في مصر؟!.

وقال إن هذه التصرفات من الوافدين تنمّ عن مرض نفسي؛ لأنهم لا يستطيعون المطالبة بحقوقهم في مصر، ووجدوا في الكويت متنفساً لهم لذلك.

وقال إن الكويت لم تقصّر مع الوافدين المصريين، مشيراً إلى أنهم يتلقون العلاج في المستشفيات الكويتية، لافتاً إلى ارتفاع نسبة الإصابات بفيروس كورونا في صفوف المصريين . 

وطالب الحكومة الكويتية بالتدخل قائلاً: “يا حكومتنا خلاص ما نقدر نتحمل .. لازم يكون لكم هيبة” .

وتابع: ” غير معقول افتح تلفون أو تلفزيون واشوف هالجنسية عاملة لنا دوشة في البلد ..  كل هالجنسيات ساكتة الا جنسيتهم .. فيهم أمراض نفسية ..”.

وشهد مركز للإيواء في منطقة كبد بالكويت قبل أيام حالة من الشغب قام العشرات من المصريين المخالفين لقانون الإقامة في الكويت .

وقد حاول البعض مهاجمة قوات الأمن، وهو ما دفعها إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، في حين تقدمت السفارة بالمصرية بالاعتذار للداخلية الكويتية.

‏إضراب أمس الأول عن الإفطار لمخالفي الإقامة المصريين في أحد المدارسوإحتكاكهم مع الشرطهتابعونا عبر حساب Instgram https://instagram.com/mashaheerkwt

Gepostet von ‎أخبار الأمة‎ am Sonntag, 3. Mai 2020
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Gepostet von ‎أخبار الأمة‎ am Sonntag, 3. Mai 2020
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