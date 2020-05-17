“من يسبهم ظالم لنفسه”.. “شاهد” داعية كويتي يكبح حملة الشتائم ضد الوافدين المصريين وهذا ما قاله

نشر داعية كويتي مقطعا مصورا لاقى تفاعلا كبيرا خاصة من قبل النشطاء المصريين، بعد ظهوره يتحدث حول مصر وشعبها ويدافع عن الوافدين المصريين الذين تعرضوا لانتقادات حادة منذ بداية أزمة كورونا.

وقال الشيخ الكويتي في مقطع الفيديو المتداول والذي رصدته “وطن”: “بالحقيقة ما يحصل في مواقع التواصل الاجتماعي من سب للإخوة المصريين من البعض طبعا وهم قليل، هذا أمر خطأ ومنكر وانتبه يا مسلم أن تقع بها”.

استوصو باهل مصر #الكويت_ومصر_واحد pic.twitter.com/8e8Fx7E9KJ — محمد بن نافع القعيان الظفيري (@Buyoussef5) May 17, 2020

وتابع مشيدا بالمصريين: “الرسول صلى الله عليه وسلم استوصانا بأهل مصر خيراً، وقال استوصوا بأهل مصر خيراً فإن لي فيهم نسباً وصهراً، والذي يسب المصريين بالعموم هذا بلا شك ظالم لنفسه، خصومه يوم القيامة مئة مليون، ولك أن تتخيل أخي المسلم بأن مصر أخرجت العلماء والأطباء وعلماء الشريعة والأساتذة وشيء كثير، وقدمت للإسلام الشيء الكثير”.

وأضاف:” وإخواننا المصريين من خيرة أمة الإسلام في الجهاد في سبيل الله وفي العلم وكثير من الأمور، ولا يستنقصهم إلا رجل غير عاقل، وإذا أخطأ رجل بعينه يرد على هذا الرجل ويقال فلان أخطأ، ولا يعمم الخطأ”.

وواصل: “الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس المسلم بالسباب ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء، فالمسلم يحذر من مواقع التواصل الاجتماعي، سب البلد الفلانية والدولة الفلانية هذا شر، ولا يجب تعميمه، وفيه تفرقة، ولا يوجد مجتمع لا يوجد فيه أخطاء ومخطئين”.

وأثار حديث الداعية الكويتي ردود أفعال كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثنى المغردون على ما جاء به المتحدث معتبرون بأنه تكلم في جوهر الدين والعلاقة التاريخية بين البلدين الكويت ومصر، وأنه يجب السيطرة على شرارة الكراهية التي انطلقت منذ بداية أزمة وباء كورونا المستجد “كوفيد19”.

الله يرضا عليك وياراب احفظ مصر والكويت — karem amen (@Karemamen12Amen) May 17, 2020

جزاك الله كل خير . وجزا الله الشيخ الطيب كل خير . اللهم اهدنا .اللهم ارفع عنا البلاء .اللهم احفظ المسلمين واشفي مرضاهم . — عبدالعزيز (@zeezo20042001) May 17, 2020

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية أزمة وباء كورونا المستجد “كوفيد19” حالة من التجاذبات بين الكويتيين والمصريين، تخللها مقاطع فيديو تعرض شتائم واساءات من كلا الجانبين، وذلك بعد عدة أحداث حصلت مع الجالية المصرية المقيمة بالكويت، وأحداث شغب واعتداءات وجراءم عدة سجلت لوافدين مصريين هناك.