“شاهد” اسم مسؤولة يمنية عينها هادي حديثا يتسبب في شهرة واسعة لها وهذه قصتها

تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل بشكل كبير مع قصة فتاة يمنية عانت كثيرا بسبب اسمها حيث سماها والدها “خليل”، وانتشرت قصتها بعدما عينها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وكيلاً لمحافظة “حضرموت” لشؤون المرأة”.

وتداول الناشطون حكاية السيدة “خليل بامطرف” من مواليد محافظة حضرموت اليمنية، والتي تعمل كطبيبة، وقصة تسميتها وكيف تعايشت مع الاسم المذكر رغم أنها أنثى.

ما قصة اسم الدكتورة "خليل" التي عينها الرئيس عبدربه منصور هادي وكيلاً لمحافظة #حضرموت لشؤون المرأة؟



ولماذا استغرب 😮😳😳😳 كثير من ناشطي مواقع التواصل من اسمها المذكر؟



تعرفوا عليها في هذا الفيديو👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼#خليل_بامطرف pic.twitter.com/OZoUfCTQvE — سمير النمري sameer alnamri (@sameer_alnamri) May 17, 2020

ويظهر من مقطع الفيديو الخاص بالسيدة “خليل” و رصدته “وطن”، حديث الطبيبة اليمنية عن قصتها مع الاسم المذكر، حيث قالت “خليل” في مقطع الفيديو: “الكل الآن يتساءل هذه اسمها خليل، وهل فعلاً اسمها خليل والكل يضحك وهكذا، ولكن يا جماعة الموضوع بكل بساطة، أن أبي الله يرحمه، كان مثل أي إنسان شرقي، وكان نفسه يكون أول مولود ولد، فجيت أنا بنت، فخيّر أمي خيارين، إما أن يكون اسمها “خليل”، أو نسميها “قارورة”، وتمت تسميتها خليل”.

وتابعت: “لما كنت ألعب مع الأطفال بالشارع، كان الأطفال ينادوني بالأسماء المذكرة، كما لا أنسى الذل الذي كنت أذله في المطارات العربية، ومين سماكي خليل وليش سموكي خليل وهكذا”.

وأثارت قصة السيدة اليمنية “خليل” تعليقات عديد من المغردين الذين تفاعلوا مع الموضوع بشكل كبير، ومنهم من اتخذه مادة للتندر والفكاهة.

وفي ذلك قال أحد المغردين: “الصراحة استغربت لما شفت الإعلان في الشريط الإخباري، لقناة يمن شباب قلت يمكن حصل خطأ في الكتابة، والآن اتضحت لي الحقيقة، إنها الدكتورة “خليل بامطرف”.

الصراحه استغربت لما شفت الإعلان في الشريط الإخباري لقناة يمن شباب قلت يمكن حصل خطأ في الكتابه 😅 والآن اتضحت لي الحقيقه انها الدكتوره #خليل_بامطرف — الفهد اليماني (@fahdkadari) May 17, 2020

فيما قال آخر: “أبوها كان صديق لشخص اسمه خليل وتوفى وحلف إذا جاه مولود يسميه خليل جاءت بنت سماها هكذا”.