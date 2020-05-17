إعلامية سعودية تفضح دون قصد منها حجم الأموال المهدرة من أموال السعوديين على قنوات “فاشلة” لتلميع صورة ابن سلمان

استنكرت الإعلامية السعودية هناء الركابي، إنفاق مبالغ طائلة من ميزانية الدولة على وسائل إعلامية وقنوات جديدة لم تحقق العائد المنتظر من ورائها وصارت عبء جديد على الميزانية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد السعودي.

وخصت “الركابي” بالذكر في تغريدة لها بتويتر رصدتها (وطن) قناة “Sbc” التي يتولى إدراتها الإعلامي السعودي المقرب من النظام داود الشريان.

يقال أن ما صرف على قناة sbc التي أنشأها داوود الشريان من سنتين إلى اليوم نصف مليار ريال هل ما قدمته يستحق كل هذا المبلغ المهول ؟ أتوقع في ظل ألأزمة الإقتصادية الحالية إغلاقها وتوفير مصاريفها أنفع لميزانية الدولة الكريمة — هناء الركابي (@Hanaalrikabi) May 16, 2020

وقالت ما نصه:”يقال أن ما صرف على قناة sbc التي أنشأها داوود الشريان من سنتين إلى اليوم نصف مليار ريال هل ما قدمته يستحق كل هذا المبلغ المهول؟”

وتابعت مطالبة بإغلاقها:”أتوقع في ظل ألأزمة الإقتصادية الحالية إغلاقها وتوفير مصاريفها أنفع لميزانية الدولة الكريمة”

يشار إلى أنه ومنذ صعود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لسدة الحكم ظهرت العديد من المواقع الإخبارية والقنوات الجديدة التي يمولها بشكل مباشر أو غير مباشر من أجل تلميع صورته داخليا وخارجيا.

وفي الواقع فإن هذه المحاولة باءت بفشل ذريع ولم تتمكن الأقلام المأجورة من تبييض صورة ابن سلمان الدموية والتغطية على جرائمه العديدة.

وتمر المملكة العربية السعودية بأزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة في تاريخها، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) فضلا عن الانهيار الكارثي بأسعار النفط ـ مصدر الدخل الأول للسعودية ـ وكذلك إلغاء الحج والعمرة.