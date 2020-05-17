مشاهد مخيفة من لبنان وسوريا.. “شاهد” أسراب من الحشرات تغزو منازل المواطنين وتثير موجة رعب واسعة

شهدت مناطق واسعة من لبنان، الليلة الماضية، ظاهرة غريبة احتاجت خلالها أسراب من الحشرات عدة مدن لبنانية، الامر الذي أثار صدمة في صفوف المواطنين اللبنانيين ودفعهم إلى مناشدة السلطات للتدخل، لا سيما مع انتشار فيروس كورونا المستجد، كما شهدت سوريا هذه الظاهرة نفسها، في حين عزا خبير بيئي ذلك إلى الارتفاع الحاصل في درجات الحرارة.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أسراب كبيرة من الحشرات وهي تجتاح عدد من المناطق السكنية في لبنان وسوريا، والتي جاءت من مناطق مجهولة.

وحسب مقاطع فيديو رصدتها “وطن”، فقد ظهرت أسراب من حشرة البعوض والخنفساء والصراصير إلى جانب الجراد تحوم حول شرفات الأبنية وأعمدة الإنارة والشوارع، الأمر الذي أثار غضب المواطنين، فيما عزا خبراء في البيئة الأمر لارتفاع درجات الحرارة.

ناقص الجراد يجي بعد هالشي!!! pic.twitter.com/tzGVwWzaTu — Roy (@RoyEHaddad) May 15, 2020

اسراب الجراد في البريمي…. pic.twitter.com/wZnBjNOhKb — نبض المشاعر (@ygEtyM3SYAiGaEe) May 16, 2020

بعلبك انتشار الصراصير بشكل خارج عن المألوف pic.twitter.com/qehBGE2XgO — Zareh Parikian زاريه باريكيان (@Zarehparikian) May 14, 2020

ولجأت عناصر الدفاع المدني اللبناني لرش المبيدات اللازمة لردعها، فيما وجهت نداءات بمكبرات الصوت لضرورة إقفال نوافذ المنازل وإبقاء الأطفال بالداخل للوقاية من عمليات الرش المتواصلة.

في ظاهرة غير مسبوقة بالبلاد.. عبور أسراب من الجراد والحشرات والبعوض لشتى المناطق في لبنان، حيث لجأت عناصر الدفاع المدني بمنطقة #صيدا لرش المبيدات اللازمة لردعها، فيما وجهت نداءات بمكبرات الصوت لضرورة إقفال نوافذ المنازل وإبقاء الأطفال بالداخل للوقاية من عمليات الرش المتواصلة. pic.twitter.com/pdxHBVOgwe — صحيفة الرؤية (@Alroeya) May 16, 2020

من جانبها، قالت مصلحة الأبحاث الزراعية (حكومية) في بيان، إن حشرة الخنفساء السوداء (Calisoma) ظهرت العام الماضي، وتعود في هذه السنة بأعداد كبيرة في مختلف المناطق اللبنانية، وفقاً لما أوردته وكالة رويترز.

وأشارت مصلحة الأبحاث إلى أنَّ تكاثر الحشرات يعود إلى توافر العوامل المناخية والغذائية لها خلال الأعوام الماضية، وقد أدّت موجة الحرّ التي يشهدها لبنان، بعد مرحلة من مناخ رطب ومعتدل، إلى خروجها من الأرض بحثاً عن مأوى لها وطعام.‎

بدوره، قال وزير الزراعة والثقافة في لبنان، عباس مرتضى، إن هذه الحشرة غير ضارّة، وسترحل خلال ثلاثة أو أربعة أسابيع.

وتحاول البلديات مواجهة انتشار الكبير للحشرات، وقالت وكالة الأناضول إن بلدية عرسال باشرت رش أسراب ومجموعات الحشرات والصراصير بمبيدات حشرية، داخل البلدة خاصةً أماكن تجمُّع مخيّمات اللاجئين.

ويتشابه هذا المشهد مع ما يحدث في سوريا، حيث نشر سوريون على موقع التواصل مقاطع فيديو تُظهر أسراباً ضخمة من الحشرات في دمشق وريفها، ودفع ذلك الحكومة إلى البدء بعملية رش للمبيدات داخل العاصمة السورية وعلى أطراف الأنهار والسواقي.