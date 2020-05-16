ماذا يجري في لبنان؟.. “شاهد” ما حدث في بلدة “المرج” صادم وأنباء عن انقلاب وانشقاقات

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، بمقطع فيديو صادم يوثق قيام مجموعة من الأشخاص بإلقاء صورة رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق “سعد الحريري” من بلدة المرج في محافظة البقاع اللبنانية.

ويظهر من المقطع الذي رصدته “وطن” صعود عدة أشخاص فوق سطح المبنى المعلّقة عليه صورة سعد الحريري، وقيامهم بالتكبير وإلقاء الصورة من فوق المبنى على الأرض.

انشقاقات وانقلاب داخل مليشيا المستقبل

ازاله صور سعد الحريري من بلدة المرج البقاعية

الله يهدي النفوس 😁 pic.twitter.com/Xj8zSNObNE — عامر الحلال 🇱🇧 (@7allal_a) May 15, 2020

وبحسب مصادر لبنانية فإن هذه الحادثة تأتي على إثر حالة انشقاق وانقلاب داخل حزب المستقبل اللبناني، نتج على إثرها هذا التصرف بإزالة صورة الحريري وإلقاءها على الأرض بهذه الطريقة.

ونشر حساب “عامر الحلال” عبر تويتر، مقطع الفيديو ذلك وعلّقت بما نصّه :”انشقاقات وانقلاب داخل مليشيا المستقبل، إزالة صور سعد الحريري من بلدة المرج البقاعية، الله يهدي النفوس”.

وأثارت حادثة إلقاء صورة الحريري على الأرض بهذه الطريقة، ردود أفعال متباينة عبر تويتر من قبل المتفاعلين هناك، حيث قال أحد المغردين معلّقاً: “في ناس قبضت ثمن مازوت وطحين مهرب واشترت في سلاح غير شرعي”.

فيما علق آخر: “الظاهر ما قبضوا عن آخر مهمة قاموا فيها بقطع الطرقات والتعدي على الجيش”.

الظاهر ما قبضوا عن آخر مهمة قامو فيها بقطع الطرقات وتعدي على الجيش — Malek Housseini (@malix40) May 15, 2020

وكتب ثالث: “50 ألف ليرة حق الراس عالماشي، بيرجعوا بعلقوها وبعلقوا عشرة حدها، وبيرجعوا بينتخبوه بالانتخابات القادمة زي ما هي”.

وفي أول رد صدر عن منسقية “تيار المستقبل” في البقاع الاوسط على هذا الأمر، وصف بيان له ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بأخبار مفبركة عن إنشقاق منسقية ‏‏”تيار المستقبل” في البقاع الاوسط وأخبار أخرى تبني عليها على قاعدة “تكذيب ‏الكذبة وتصديقها”.‏

وتابع البيان:”إن هذه الأخبار المتداولة لا أساس لها من الصحة لا من قريب ولا من بعيد، ‏ومجرد دسّ رخيص من قبل جهات مكشوفة النوايا لا أكثر ولا أقل.”