“انت غير مسلم تفضل مع السلامة”.. فيديو “صادم” لمنع وافد من أخذ وجبة طعام توزع مجانا بسبب ديانته

سادت مواقع التواصل الاجتماعي بدول الخليج العربي موجة غضب واسعة، عقب تداول مقطع فيديو بإحدى الدول الخليجية يُظهر توزيعاً لوجبات طعام بالمجان، بينما امتنا القائمين على التوزيع عن إعطاء أحد المواطنين وجبة طعام، بسبب أنه “غير مسلم”.

ويظهر من المقطع المتداول والذي رصدته “وطن” حديث أحد القائمين على توزيع الطعام يقول: “عبد الرحمن شنو مشكلته هذا، مش مسلم؟، تفضل مع السلامة”.

ما رأيكم بتصرف شخصين قاما بإبعاد «غير مسلم» من طابور توزيع الوجبات في دولة مسلمة ؟ pic.twitter.com/SEbaq636EQ — المجلس (@Almajlliss) May 16, 2020

ولقي مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع ورصدته “وطن” ردود أفعال كبيرة عبر تويتر، حيث اعتبر المغردون ما جرى انتهاكاً لمبادئ المسلمين وكرمهم المعروف، ولطبيعة الدين الإسلامي الذي يحث على العطاء بغض النظر عن ديانة المستفيد.

وفي ذلك قال أحد المعلقين: “الإنسان اللي يبي الأجر من رب العالمين ما يسأل عن الاسم والملة والديانة، حرام هكذا يمتنع من الوجبة وهو واقف تحت حرارة الشمس ويوعان على شان اسمه مو مسلم”.

الانسان اللي يبي الاجر من رب العالمين مايسأل عن الاسم والملة والديانة حرام جذي يمتنع من الوجبة واهو واقف تحت حرارة الشمس ويوعان علشان اسمه مو مسلم مانوصل لي هالدرجة الرسول عليه الصلاة والسلام كان جاره يهودي ولما مرض راح وسأل عنه الله المستعان يارب شي يضيق الخلق — tota (@totawithlove) May 16, 2020

وتابع:” ما نوصل لهالدرجة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان جارة يهودي، ولما مرض وراح سأل عنه، الله المستعان ويا رب شي يضيق الخلق”.

فيما قال آخر: “ضد ما جرى، أعطيه وجبة مع كلمتين حلوين عن الإسلام شلون دين سمح ولا يفرق بين الديانات مع المتاجين”.

ضد ❌

اعطيه وجبه مع كلمتين حلوين عن الإسلام شلون دين سمح ولا يفرق بين الديانات مع المحتاجين

يمكن يدخل الإسلام من هذي اللقمه ويكون أجر إفطار صائم دخول مشرك للاسلام — 🌼 أم فهد 🌼 سُها بنت محمد (@om_fahoodq8) May 16, 2020

وتابع: “يمكن يدخل دين الإسلام من هذه للقمة ويكون أجر إفطار صائم دخول مشرك للإسلام”.

وغرد ثالث: “فلا مانع من إعطاء الصدقة النافلة غير الواجبة للخادمة المسلمة، أما الصدقة الواجبة كالزكاة والكفارات فلا يجوز دفعها لغير فقراء المسلمين، إذا كانت لافطار صائم لا يجوز إعطائها لغير المسلم، فتوى وزارة الأوقاف الكويتية عام 2010”.

ويمر العالم كله بظرف استثنائي غير مسبوق عقب تفشي فيروس كورونا المستج وتحوله لوباء عالمي، ما تسبب بأزمة اقتصادية طاحنة وتردي مستوى المعيشة لكثير من المواطنين حول العالم.