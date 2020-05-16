“شاهد” ما قاله جمال عبد الناصر عن السعودية يثير جنون إعلامية لبنانية فخرجت تسبه هو والقذافي

نشرت الإعلامية اللبنانية “ماريا معلوف” مقطع فيديو قديم للرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، والرئيس الليبي الأسبق معمر القذافي، ونائب الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين “عزت الدوري” حول السعودية ومواقفها تجاه القضايا العربية وقضية النفط.

“معلوف” نشرت مقطع الفيديو في تغريدة لها بتويتر رصدتها (وطن) وعلّقت بما نصّه: “أصحاب الكلام الرخيص، بالإشارة للرؤساء الظاهرين بالمقطع، الذي يظهر فيه الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر يقول :” ولن تستطيع الرجعية السعودية أن تحقق ذلك”.

فيما ظهر قول الرئيس الليبي الأسبق معمر القذافي يقول: “إيش دخل السعودية في أمور النفط، الجيش السعودي لازم يتمرد، والبترول لازم يحرق”.

أما المشهد الثالث فهو لنائب الرئيس العراقي الأسبق “صدام حسين” والزعيم البعثي “عزت الدوري” يقول: “جيشنا يستطيع أن يتحرك ويحتل السعودية”.

وأثار مقطع الفيديو والتغريدة التي نشرتها الإعلامية اللبنانية عبر حسابها بتويتر، ردود أفعال كثيرة غاضبة منها ومن المملكة السعودية التي تدافع عنها.

حيث منهم من اعتبر من ظهروا بالمقطع هم رؤساء خدموا شعوبهم، ليس كما السعودية التي باعت نفسها “للشيطان” على حد قولهم.

فيما رد عليها ناشط آخر: “احترمي قادة دول عربية لا تمسين لهم بصلة، عشان نحترم أهلك وملّتك، مش شاطرة إلا بتوجيه الشتائم للراحلين، ومش حيزود احترام المحطة التي تعملين فيها، عيب عليكي هل ستكوني سعيدة لو فعلنا بالمثل مع أهلك وعشيرتك؟”.