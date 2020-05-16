لبنان أحق بـ”الدولارات”.. “شاهد” زوجة حسان دياب تواصل إهانة اللبنانيين وردود قاسية تنهال عليها

سادت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، موجة من الجدل الواسع عقب تصريحات لزوجة رئيس الحكومة اللبنانية الحالي حسان دياب، هدى دياب أحدثت بلبلة واسعة بين المواطنين.

وفي التفاصيل دعت حرم رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب في تصريح لها، سيدات وبنات لبنان، للعمل في خدمة المنازل بدلاً من العاملات الأجنبيات، لما في ذلك من خيرات على الوضع الاقتصادي، واستجابة للخطوات التي يجب أن “نتخذها كلبنانيين من أجل النهوض من الانهيار الاقتصادي”.

مدام #هدى_دياب بدها الصبايا يشتغلوا كخادمات بالمنازل والشباب نواطير وبمحطات البنزين 🙄#بس_هيك pic.twitter.com/bFOjoQqg27 — fady saad (@SaadFady) May 14, 2020

وتابعت زوجة رئيس الحكومة اللبنانية في تصريحاتها: “خلي الصبايا اللي قاعدين في بيوتهن ياخدن حقوقهن ويشتغلن بدل العمالة الأجنبية في البيوت”.

موضحة بأن الوضع مطمئن للعمل في هذا المجال، ولن يكون شبيها بنظام الكفالة الذي تعمل وفقه الأجنبيات في لبنان.

وتابعت: “حيث تلزم الاخيرات بتسليم جواز سفرهن للكفيل، ويُمنعن من التحرك بمفردهن، فضلاً عن نومهن في منازل مخدوميهن في ظروف غير إنسانية في أحيان كثيرة”.

كما وعدت زوجة رئيس الحكومة اللبنانية السيدات اللبنانيات بأنه وفق الخطة الاقتصادية التي تسير عليها الحكومة فإن “الفتيات يأخذن ضماناً وليس ضرورياً النوم بالبيوت التي يعملن فيها”.

معتبرة بأن لبنان أحق “بالدولارات” التي يتم تحويلها للخارج من خلال العاملات الأجنبيات، كما حثت الشباب وتلاميذ الجامعات على العمل في محطات الوقود والمطاعم ونواطير للبنايات، دون الشعور بالخجل.

وأثار حديث زوجة رئيس الحكومة اللبنانية موجة غضب كبيرة عبر مواقع التواصل بلبنان، حيث انطلق وسم بعنوان “هدى دياب” غرّد عليه المغردون بانتقادات كبيرة للسيدة اللبنانية ولما جاءت به.

مدام ⁧#هدى_دياب⁩ طلع معها الحل إنه الصبايا يشتغلوا كخادمات بالمنازل والشباب نواطير وبمحطات البنزين 🙄

⁧#بس_هيك⁩



بعتيلنا بنتك تشتغل عنا و تكون قدوة و بعدين ما في مشكلة — leen (@leen___9) May 14, 2020

ليه زعلانين من #هدى_دياب ما هيي زوجها معو دكتوراه و عم يشتغل ناطور بالسرايا😂#حسان_ضب_مرتك — joujou shayah (@joujouty123) May 15, 2020

واعتبروا أن ما جاءت به لا يمثل أي حلول منطقية أو واقعية لحقيقة الوضع الصعب الذي يعاني منه اللبنانيون في هذه الفترة بالذات في ظل فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

#هدى_دياب

مافيني قول الا الله يرحم الشهيد رفيق الحريري

حلموا يشوف طلاب مهندسين ودكاترة وباعلى المراكز ويعلمن ع حسابو بالخارج وتجي وحدة تقول عاملة منزل و ناطور… يا عيبااااه — Eng Wael Alam (@Wael_alam) May 16, 2020

وفي ذلك قال أحد المعلقين: “انجاز جديد هذه المرة لحرم حسان دياب، هدى دياب، وجدت حل للبطالة بلبنان، الصبايا عاملات منزل والشباب نواطير عمارات، ما شاء الله مش عم يلحقوا انجازات بالجملة والمفرق”.

انجار جديد هل المرة لحرم حسان دياب #هدى_دياب وجدت حل للبطاله بلبنان ، الصبايا عاملات منزل و الشباب نواطير عمارات !!

ماشاءلله مش عم يلحقو انجازات بالجملة و المرق !!



ملاحظة / مش تجبر و الشغل بعرق الجبين مش عيب.#وعجبي pic.twitter.com/CFEwZlg10n — Mohamad M. Hadada (@MohammedHadada) May 14, 2020

فيما قال آخر مهاجما زوجة الرئيس: “هدى دياب بتفكري كل الناس مثل جوزك بيشتغلوا نواطير وخزمتشية بالسراي؟”.