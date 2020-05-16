لبنان أحق بـ”الدولارات”.. “شاهد” زوجة حسان دياب تواصل إهانة اللبنانيين وردود قاسية تنهال عليها

سادت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، موجة من الجدل الواسع عقب تصريحات لزوجة رئيس الحكومة اللبنانية الحالي حسان دياب، هدى دياب أحدثت بلبلة واسعة بين المواطنين.
وفي التفاصيل دعت حرم رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب في تصريح لها، سيدات وبنات لبنان، للعمل في خدمة المنازل بدلاً من العاملات الأجنبيات، لما في ذلك من خيرات على الوضع الاقتصادي، واستجابة للخطوات التي يجب أن “نتخذها كلبنانيين من أجل النهوض من الانهيار الاقتصادي”.
وتابعت زوجة رئيس الحكومة اللبنانية في تصريحاتها: “خلي الصبايا اللي قاعدين في بيوتهن ياخدن حقوقهن ويشتغلن بدل العمالة الأجنبية في البيوت”.
موضحة بأن الوضع مطمئن للعمل في هذا المجال، ولن يكون شبيها بنظام الكفالة الذي تعمل وفقه الأجنبيات في لبنان.
وتابعت: “حيث تلزم الاخيرات بتسليم جواز سفرهن للكفيل، ويُمنعن من التحرك بمفردهن، فضلاً عن نومهن في منازل مخدوميهن في ظروف غير إنسانية في أحيان كثيرة”.
كما وعدت زوجة رئيس الحكومة اللبنانية السيدات اللبنانيات بأنه وفق الخطة الاقتصادية التي تسير عليها الحكومة فإن “الفتيات يأخذن ضماناً وليس ضرورياً النوم بالبيوت التي يعملن فيها”.
معتبرة بأن لبنان أحق “بالدولارات” التي يتم تحويلها للخارج من خلال العاملات الأجنبيات، كما حثت الشباب وتلاميذ الجامعات على العمل في محطات الوقود والمطاعم ونواطير للبنايات، دون الشعور بالخجل.
وأثار حديث زوجة رئيس الحكومة اللبنانية موجة غضب كبيرة عبر مواقع التواصل بلبنان، حيث انطلق وسم بعنوان “هدى دياب” غرّد عليه المغردون بانتقادات كبيرة للسيدة اللبنانية ولما جاءت به.
واعتبروا أن ما جاءت به لا يمثل أي حلول منطقية أو واقعية لحقيقة الوضع الصعب الذي يعاني منه اللبنانيون في هذه الفترة بالذات في ظل فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.
وفي ذلك قال أحد المعلقين: “انجاز جديد هذه المرة لحرم حسان دياب، هدى دياب، وجدت حل للبطالة بلبنان، الصبايا عاملات منزل والشباب نواطير عمارات، ما شاء الله مش عم يلحقوا انجازات بالجملة والمفرق”.
فيما قال آخر مهاجما زوجة الرئيس: “هدى دياب بتفكري كل الناس مثل جوزك بيشتغلوا نواطير وخزمتشية بالسراي؟”.