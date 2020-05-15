ردّ كاسح من البروفيسور “الشاهين” على مدوّن سعودي “يستحمر” السعوديين بأكاذيب عن “انقلاب قطر”

رغم قناعتهم أنّ ما يروجون له من معلومات كاذبة عن “انقلاب في قطر” لا يُصدقه الإقليم والعالم، إلا أنّ كُتاباً وإعلاميين سعوديين يُصرّون على “استحمار” متابعيهم من السعوديين بمواصلة نشر تلك الأكاذيب .

وفي هذا السياق، نشر المدون السعودي منذر آل الشيخ مبارك معلوماتٍ مُضحكة عن “الإنقلاب” المزعوم، في تغريدةٍ بحسابه في “تويتر”.

وادّعى “مبارك” في التغريدة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يضغط على قطر للحصول على ما يقارب 8 مليارات دولار “مستغلا أحداث الوكره وانقلاب قطر”. حسب ادعائه

يضغط #اردوغان على #قطر للحصول على مايقارب 8مليارات دولارمستغلا أحداث #الوكره و #انقلاب_قطر وتعلم انقره جيداً أن #الدوحة تعيش حالة من النزاعات تمكنها من الحصول على ماتريد قبل أيام كانت هناك 2،5 مليار وتبحث تركيا على أن يكون التبادل بعملتها أما الحقيقة قطر أصغر من أن تنقذ #تركيا 👇 https://t.co/bB4aDcqMrP — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) May 15, 2020

ونسف المغرد البروفيسور “الشاهين”، الشهير بـ”تويتر”، مزاعم وأكاذيب المطبل السعودي.

وقال في تغريدة رصدتها “وطن”: “قطر وخلال ١٨ ساعة حررت مدينة الخفجي ضد قوة تفوقها حجماً وتسليحاً بخمسة أضعاف في ١٩٩١م، فما الذي يجعلك تعتقد بأنها ستحطم أمام حرب إعلامية تقل عنها قوة بخمسين ضعفاً في 2020”.

وأضاف الشاهين، ساخراً من بن مبارك: “لأجل سلامتكم نرجوا البقاء في المنازل والابتعاد عن المؤثرات العقلية”.

#قطر وخلال ١٨ ساعة حررت مدينة الخفجي ضد قوة تفوقها حجماً وتسليحاً بخمسة أضعاف في ١٩٩١م،،،

فمالذي يجعلك تعتقد بأنها ستتحطم أمام حرب إعلامية تقل عنها قوة بخمسين ضعفاً في ٢٠٢٠م ؟؟؟؟



لأجل سلامتكم نرجوا البقاء في المنازل والابتعاد عن المؤثرات العقلية https://t.co/AccZlHrnj0 — الشاهين🦅🇺🇳 (دولة راسخة. شعب قوي) (@_FALCON_01) May 15, 2020

ويواصل الذباب الإلكتروني السعودي والإماراتي نشره الأكاذيب عن وجود انقلاب في قطر، فيما أكد موقع “كودا ستوري” الاميركي المتخصص بالتكنولوجيا، أنّ دولة قطر تعرضت لحملة الكترونية تروج لانقلاب في الوكرة شاركت بها الاف الحسابات على “تويتر” بناء على ٣ فيديوهات مفبركة.

وقال الموقع إن وسائل إعلام رفيعة المستوى بما في ذلك “إندبندنت عربية” وهي فرع سعودي لجريدة “إندبندنت” البريطانية حاولت اضفاء موثوقية على حملة الاخبار المزيفة للترويج عن انقلاب في قطر انطلاقا من الوكرة.

وذكر “كودا ستوري” أنّ خبراء الشؤون الخليجية كشفوا بسرعة أن “الانقلاب المزيف” في قطر باعتباره جزءا من برنامج مستمر يهدف إلى تقويض سلطة الأسرة الحاكمة القطرية.

وكان مارك أوين جونز، أستاذ مساعد في دراسات الشرق الأوسط والعلوم الإنسانية الرقمية في جامعة حمد بن خليفة في الدوحة أول من اكتشف أن مقاطع الفيديو قد تم التلاعب بها وتم تسجيل مقاطع صوتية لطلقات نارية على اللقطات.

وقال جونز في مقابلة هاتفية: “أعتقد أنه يمكنك ربط حملات التضليل هذه بالأحداث الجارية في المملكة العربية السعودية والتي لا ندركها”.

وأضاف: “المعنى أنها تستهدف الجمهور المحلي في السعودية، لتشتيت انتباههم عن الوضع الاقتصادي هناك وانتشار الفيروس التاجي”.

وأوضح أن “هذه محاولة لإضفاء الشرعية على الحصار وأسبابه وتأثيره على حياة الناس”.