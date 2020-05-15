اعترف بالخسائر .. مستشار “بن زايد” يتهمّ عائلة صينية بنشر كورونا في الإمارات ويطالب الصين بالتعويض!

اتهم مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله عائلة صينية بجلب فيروس كورونا الى الإمارات مطالباً الصين بدفع فاتورة الخسائر التي سببّها الفيروس لبلاده .

وقال “عبد الله”، في تغريدة رصدتها “وطن”: “لن ننسى في الإمارات أن عائلة صينية هي التي جلبت فيروس كورونا إلى الإمارات والذي تسبب بعد مرور 135 يوما في 21 ألف إصابة و200 وفاة وأضرار اقتصادية تقدير ب30 مليار دولار”.

وأوضح مستشار ابن زايد، أن فيروس كورونا كلف الحكومة الإماراتية نحو عشرة مليارات دولار حتى الآن، متسائلاً: “هل ستقدم الإمارات هذه الفاتورة للصين وتطلب التعويض كما تنوي فعله دول عديدة؟”.

لن ننسى في الإمارات ان عائلة صينية هي التي جلبت فيروس #كورونا إلى الإمارات والذي تسبب بعد مرور 135 يوما في 21 الف اصابة و200 وفاة وأضرار اقتصادية تقدير ب30 مليار $ وكلف الحكومة نحو 10 مليار $ حتى الان. هل ستقدم الإمارات هذه الفاتورة للصين وتطلب التعويض كما تنوي فعله دول عديدة؟ pic.twitter.com/5IndKxdUXl — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) May 15, 2020

وخسرت الإمارات مليارات الدولارات بسبب فيروس كورونا كما أنها اضطرت لإلغاء معرض اكسبو 2020، فيما يشهد اقتصادها انهيااراً كبيراً، على الرغم من الانكار المستمر للإمارات.

ويعتبر تصريح مستشار محمد بن زايد الاعتراف الأول للإمارات بالخسائر الاقتصادية التي تكبدتها .

وسجلت الإمارات -وفق آخر إحصائية- 747 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل اجمالي الاصابات الى 21831، فيما توفي 210 أشخاص .