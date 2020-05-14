فيديو “مُبكي” لطبيب مصري فقد بصره أثناء قيامه على معالجة مصابي كورونا بأحد مستشفيات العزل

تفاعل ناشطون مصريون بمواقع التواصل على نطاق واسع مع قصة مؤثرة لطبيب مصري، فقد بصره أثناء قيامه على معالجة مصابي كورونا داخل إحدى مستشفيات العزل بسبب الضغط الذي تعرض له والعمل بشكل متواصل لأكثر من 8 أيام.

وفي التفاصيل التي نقلتها وسائل إعلام مصرية، فقد شعر الطبيب محمود سامي صاحب الـ39 عاما -أخصائي الحميات الذي يعمل ضمن الفريق الطبي المكلف بعلاج مرضى كورونا بمستشفى العزل في مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ- يوم، الجمعة، الماضي بإجهاد وإعياء شديدين نتيجة ضغط العمل المتواصل لمدة أسبوع، واضطراره للعمل ساعات طويلة متتالية بسبب زيادة حالات الإصابة الواردة.

وحين استيقظ الدكتور محمود من نومه في اليوم الثامن، وجد نفسه غير قادر على الرؤية، وتبين من الفحص الطبي إصابته بارتفاع شديد في ضغط الدم نتج عنه دمور كبير بالعصب البصري وفقد للرؤية.

وفي حوار لموقع “اليوم السابع” كشف الطبيب المصري حالته بالتفصيل وما حدث معه.

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=271196433930283

وكشف الدكتور محمود سامي أن لتفاقم حالته تم نقله إلى العناية الفائقة بمستشفى الصدر في كفر الشيخ، وبعد شكوك من احتمال إصابته بعدوى كورونا له أجريت الفحوصات اللازمة حيث أثبتت خلوه من الفيروس، فتم نقله إلى مستشفى الرمد بالمحافظة لعلاج مشكلة الرؤية.

وتفاعل ناشطون على نطاق واسع مع الطبيب محمود سامي، معبرين عن حزنهم الشديد لما حدث له وتضامنهم الكامل معه مشددين على ضرورة اتباع الإجراءات لمساعدة الأطباء وتخفيف الضغط عنهم.

هذا ويشتكي أطباء في مصر من أنهم عرضة للعدوى بكورونا نتيجة عملهم بشكل مكثف منذ تفشي الفيروس في البلاد، دون إمدادهم بالمعدات والتجهيزات الوقائية اللازمة.

وسجلت خلال الأيام الماضية، إصابات جماعية بكورونا بين الطواقم الطبية، كان آخرها مستشفى المطرية ومستشفى الزهراء الجامعي، مما دفع السلطات لإغلاق مستشفيات عدة.

يشار إلى أنه قبل يومين ايضا ، أطلق محامٍ مصري استغاثة من إجراءات فحص كورونا موصيًا بأولاده، قائلًا “محدش قابل حالتي، خلاص ساعات وهكون ميت، خلوا بالكم من أولادي”.

وكتب المحامي شريف رسمي عبر صفحته بموقع فيسبوك، إن “كورونا يقتل أفضل شبابنا. نفس القصة تتكرر يوميًا، كل يوم في مستشفى نفس التحاليل ونفس الاشعة ومحدش قابل حالتي”.

ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الاربعاء، هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و556 حالة وفاة.