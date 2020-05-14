“شاهد” تفاعل واسع مع حديث “مؤثر” لسوداني مقيم في الكويت وهذا ما قاله

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت بمقطع فيديو لمواطن سوداني مقيم بالكويت، يمدح فيه الحكومة والشعب الكويتي بأبيات شعر ورسالة شكر، لقاء الخدمات التي قدمتها الكويت للمقيمين السودانيين في ظل حالة حظر التجول من وباء كورونا المستجد “كوفيد19”.

وقال المواطن السوداني في مقطع الفيديو الذي رصدته وطن: “نقول للشعب الكويتي وللحكومة الكويتية أهل الإنسانية، جزاهم الله خير بإحسان ما قصروا فينا”.

ادب و اخلاق الاشقاء السودانين تنم عن حضارة و ثقافة و حسن اخلاق والله انتم اشقاء لنا و مكانكم العين

pic.twitter.com/ZOtfAqQHKy — مبارك المطيري (@mobarak50) May 14, 2020

وتابع: “انا جبت ليهم مربوعات قصيدة وقلت، سلام عليك سلام يا أمير الإنسانية، سلام سلامي عليك يا مركزا بالشام، انت تطيب وساسك طيب وحكومتك كويت واخوانك، بيت جود وكرم فاتح كبير ديوانك، تحل مشاكل وتقدم للنصر وتجيبه لميدانك، شاكرين الكويت وشاكرين جميع حكامه، شايف الليلة منك وافدينك قاموا، خيرك وافي بالبر والبحر قدامه يردينا، نفذ للأمام إعلامه، أمير الإنسانية فوق الناس تسمع حسه، كلام نقوله في كل الدول بنمسه، ليه فضلاً عظيم والله ما بندسوا”.

وأتى حديث المواطن السوداني في رسالة شكر حاول توصيلها مجموعة من المقيمين السودانيين في الكويت، للحكومة والشعب الكويتي، على حسن التعامل والخدمات المقدمة لهم.

وعلّق أحد المغردين على المقطع قائلاً: “الأخوة السودانيين رغم الفقر والمعيشة الصعبة لكن هم أصحاب مبدأ وكرامة وعزة نفس وانا تعاملت مع كثير منهم والله محترمين لدرجة ما تتصورها، على العكس سيئين الذكر لا ينفع معاهم لا زاد ولا ملح وينتظر أقرب فرصة عشان يبوقك أو يأذيك”.

الاخوه السودانيين رغم الفقر والمعيشه الصعبه لكن هم اصحاب مبدأ وكرامه وعزت نفس وانا تعاملة مع كثير منهم والله محترمين لدرجه ماتتصورها

ع العكس سيئين الذكر لاينفع معاهم لازاد ولا ملح وينتظر اقرب فرصه عشان يبوقك او يأذيك — احمد (@AhmadQ86a) May 14, 2020

وتشهد الكويت حالة من حظر التجول والغاء الدوام الرسمي والأكاديمي لمواجهة خطر انتشار الفيروس المستجد “كوفيد19″، والذي أصاب حتى اللحظة ما يقارب 12 ألف حالة في الكويت، وتسبب بوفاة ما يزيد عن 88 مصاب منهم، بحسب آخر بيان لوزارة الصحة الكويتية.