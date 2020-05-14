تزامنا مع كورونا.. تحذيرات واسعة للعُمانيين من أخطر ثعبان في العالم والذي يسبب الوفاة خلال 10 دقائق

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسلطنة عمان، تحذيرات حول ثعبان خطير يخرج في هذه الأوقات من كل سنة، ويعد من أخطر الثعابين على سطح الأرض.

ومن التغريدات التي رصدتها وطن بهذا الخصوص، قال أحد المغردين: “هذا وقت خروج ثعبان الأسود الخبيث “ديساس” مع الأجواء الحارة، أرجو الانتباه والحذر، بجانب الصخور والجدران والشقوق وعند مصادر الإضاءة ليلاً”.

هذا وقت خروج ثعبان الأسود الخبيث ( ديساس) مع الأجواء الحارة ، ارجو الإنتباه والحذر ،بجانب الصخور والجدران والشقوق وعند مصادر الإضاءة ليلاً.

تمييز رأسه بسهوله بلونه الأسود الداكن.

يعد هذا الثعبان أخطر أنواع الثعابين في العالم. تبع pic.twitter.com/CzN9bJzwYg — Ali Mahad (@ali_mahad_) May 13, 2020

وتابع: “تمييز رأسه بسهولة بلونه الأسود الداكن، يعد هذا الثعبان أخطر أنواع الثعابين في العالم”.

وتفاعل جمع من المغردين مع الأمر الذي أكدوا بأنهم سبق وأن تعرفوا عليه، وأنه فعلاً خطير وتسبب بمقتل العديد من الأشخاص فيما مضى.

حيث قال أحد المغردين شاهداً على ما فعله هذا الثعبان بوافد باكستاني: “هذا الثعبان كان السبب في وفاة وافد باكستاني، عشر دقائق فقد حتى فارق الحياة”.

هذا الثعبان كان السبب في وفاة وافد باكستاني عشر دقائق فقط حتي فارق الحياه — سد مأرب (@222mohamid) May 14, 2020

فيما قال آخر: “الانتباه واجب جزاك الله خير أبو حمد، هالنوع منتشر هذه السنوات بكثرة في خطوم وقطون جبال ظفار، نسأل الله السلامة للجميع”.

الإنتباه واجب جزاك الله خير أبوحمد، هالنوع منتشر هذه السنوات بكثرة في خطوم وقطون جبال ظفار، نسأل الله السلامة للجميع. — احمد المعشني (@U8kggfaPbd9hVhk) May 14, 2020

فيما عقب ثالث حول خطورة الثعبان فقال: “وهو الثعبان الوحيد بالعالم الذي لا يمسك باليد لأن أنيابه خارج فمه، في حال لدغه لشخص بالغ في كامل صحته فإنه يموت بالغالب بعد عشرة دقائق”.

وهو الثعبان الوحيد في العالم الذي لا يمسك باليد لأن أنيابه خارج فمه، في حال لدغه لشخص بالغ في كامل صحته فإنه يموت بالغالب بعد عشرة دقائق. — Ali Mahad (@ali_mahad_) May 13, 2020

ويعيش في سلطنة عمان أنواع عديدة من الثعابين القاتلة، أشهرها هذا النوع من الثعابين الذي يسجل بين كل فترة وأخرى لدغات لمواطنين ووافدين في عمان، وتسبب بمقتل العديد منهم لعدم إيجاد مصل مضاد للدغته، ولذلك تنتشر التحذيرات منه بشكل دوري لخطورته الكبيرة على حياة الإنسان.

ويتزامن هذا مع الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها الحكومة العمانية لمواجهة تفشي كورونا المستجد (كوفيد19) في البلاد، وإضراره بجميع مناحي الحياة في السلطنة والعالم أجمع.