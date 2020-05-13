“السحر انقلب على الساحر هذه المرة”.. “شاهد” ماذا حصل في حقلة “رامز مجنون رسمي” وأحرج “ام بي سي”

حلت الفنانة بسمة ضحية برنامج “رامز مجنون رسمي” في حلقته الـ18، ولكنها لم تكن حلقة عادية كسابقاتها.

فقد شهدت حلقة الفنانة بسمة أحداثاً غير عادية رصدها الجمهور لأول مرة منذ بدء البرنامج في شهر رمضان، أولها حين تعرض رامز جلال لعضة من الكابوريا تسببت بنزيف في يده.

أما المشهد الآخر غير العادي، حين حاولت بسمة إفلات نفسها من الكرسي أثناء إنزالها الحوض الذي يتم تخويفها بالكابوريا فيه، كما تمكنت من خلع حذائها الذي بقي في الحوض.

وفي آخر المقلب، استمرت بسمة في محاولة فك نفسها من الكرسي، وطالبها رامز بالهدوء إلى حين تدخل فريق عمله من أجل فك الأربطة.

وعندما تخلصت بسمة من الكرسي تماما حاولت الذهاب إلى رامز جلال للتهجم عليه إلا أنها سقطت في بركة المياه، وتمكنت من إسقاط رامز معها بسبب عصبيتها منذ بداية المقلب، واعترف رامز أنها استطاعت تغيير مجرى الحلقة بسبب عنادها.

وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم “الحقيقة”، من تقديم الفنانة اليمنية أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.

ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب، ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.