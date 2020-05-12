كاتب سعودي يتطاول على المفكر الكويتي عبدالله النفيسي وهذا ما قاله عن حقيقة وجود اليهود بالمنطقة!

هاجم الكاتب السعودي المتصهين، عبدالحميد الحكيم، المفكر الكويتي عبد الله النفيسي، بسبب تغريدة نشرها الأخير انتقد فيها اقدام البحرين على منع ورشة عمل إلكترونية ضد التطبيع مع إسرائيل.

النفيسي قال في تغريدة رصدتها “وطن”: “هذا القمع إللّي حاصل في دول مجلس التعاون الخليجي لكل رأي ضد التطبيع مع العدو الصهيوني لن تحصد منه إلاّ المُر”.

وأضاف النفيسي: “حتى مجرد المناقشة ولو (أونلاين) لا يستطيع التنظيم الصحراوي في الخليج تحمّله، والله إن هذا أخطر من كورونا”.

هذا القمع إللّي حاصل في دول مجلس التعاون الخليجي لكل رأي ضد التطبيع مع العدو الصهيوني لن تحصد منه إلاّ المُر . حتى مجرد المناقشه ولو ( أونلاين ) لا يستطيع التنظيم الصحراوي في الخليج تحمّله . والله إن هذا أخطر من كورونا . — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) May 11, 2020

الحقيقة لم ترق للكاتب السعودي المتصهين، فانبرى بمهاجمة النفيسي عبر تزوير الحقائق والتاريخ بحديثه عن حقيقة وجود اليهود في المنطقة وعلاقتهم بدول الخليج العربي.

وقال الكاتب السعودي، رداً على النفيسي: “وماذا عن التخوين والتكفير عندما كنا نبدي الرأي في تحقيق السلام مع إسرائيل وحقيقة اليهود كجزء أصيل من تاريخ المنطقة؟، ثم تصف إعطاء مساحة لرأي مختلف بالقمع!!”.

وأضاف الحكيم، والمعروف بدعواته المتكررة للتطبيع مع إسرائيل: “المبادئ لا تتجزأ كن منصفا واكتب عن متاجرة الإخوان بالدين للوصول إلى الحكم وما تبعه من فوضى”، وفق زعمه.

وماذا عن التخوين والتكفير عندما كنا نبدي الرأي في تحقيق السلام مع إسرائيل وحقيقة اليهود كجزء أصيل من تاريخ المنطقة؟ثم تصف إعطاء مساحة لرأي مختلف بالقمع!! المباديء لاتتجزا كن منصفا واكتب عن متاجرة الإخوان بالدين للوصول إلى الحكم وماتبعه من فوضى،سنن👇الاولينhttps://t.co/3YkoiK1M3I https://t.co/1LEB53p8qx — Abdulhameed ALHakeem (@hakeem970) May 11, 2020

يأتي ذلك، إثر إقدام السلطات البحرينية، على إيقاف حلقة حوارية إلكترونية ضد التطبيع مع إسرائيل في الخليج العربي، والتي نظمتها جمعية الشباب الديمقراطي والجمعية البحرينيّة ضد التطبيع.

وقطعت الحلقة الحوارية، وفق ما أفاد مشاركون بها خلال بثها على منصّات التواصل الاجتماعي، فيما قال الشباب الديمقراطي في تغريدة رصدتها “وطن”: “نعتذر لكم على قطع الحلقة الحوارية ’التطبيع في الخليج’، حيث وردنا اتصال من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، يطالبنا بقطع الحلقة والتي بدأت بالفعل”.

نعتذر لكم على قطع الحلقة الحوارية

التطبيع في الخليج



حيث وردنا اتصال من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية



يطالبنا بقطع الحلقة والتي بدأت بالفعل



وقد برر مسؤول الوزارة ان توجد أوامر عليا لإلغائها … https://t.co/w8bw04UxS8 — الشباب الديمقراطي (@BDYSonline) May 9, 2020

وبحسب الوزارة، عزا المسؤول الذي تحدّث إليهم إلغاء الندوة إلى “أوامر عليا”.

وكان من المقرّر أن يتحدث في الندوة الروائي الفلسطيني مروان عبد العال، والباحث السعودي سلطان العامر، والكاتب العُماني محمد الشّحري، والأكاديمي الكويتي فهد المطيري، والصحافي البحريني رضي الموسوي.

يذكر أن الكاتب السعودي، زعم في تصريحات سابقة أن لليهود حق تاريخي في فلسطين، قائلاً في حينه: “من ينكر حق اليهود التاريخي بدولتهم إسرائيل إن وعد الله لهم بالأرض المقدسة “أرض جدهم يعقوب” لموسى تحقق لهم عندما دخلها داوود وأسس مملكتهم وعاصمتها القدس”.

وتابع مزاعمه محاولا تبرير أفكاره التطبيعية المسمومة: ”وموقف بني إسرائيل يشبه موقف المسلمين ايام النبي عندما خرجوا من مكة وهم في موقف ضعف ورجعوا إليها وهم اقوياء فهل يعني ذلك أن مكةل يست للمسلمين؟”