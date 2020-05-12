مشهد مؤلم.. فيديو يثير مشاعر الكويتيين لأصغر طفلة مصابة بكورونا في الكويت

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت بمقطع فيديو مؤثر لاقى تفاعلا واسعا، يُظهر طفلة كويتية عمرها 4 أشهر، مصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

ويظهر من مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” صورة الطفلة الكويتية المصابة بالفيروس، ومداعبة الممرضات لها في المستشفى، حيث تقبع الطفلة للرعاية الصحية.

اصغر مريضة بفيروس كورونا في دولة الكويت #يارب_تشافيها وتشافي كل مسلم . pic.twitter.com/NPfEnRgoPB — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) May 12, 2020

وأثار مقطع الفيديو ردود أفعال متباينة عبر موقع التواصل، حيث صدمهم مشهد الطفلة المريضة، متمنين في الوقت ذاته أن يمن عليها الله بالشفاء السريع والتام بأسرع وقت.

وفي ذلك قال أحد المغردين: “والله قلبي ما يتحمل هالمنظر يا رب تشفيها وتحفظها لأهلها”.

والله قلبي ما يتحمل هالمنظر يارب تشفيها وتحفظها لاهلها 💔 — SADEEM 🇸🇦 (@sadeem4441) May 12, 2020

فيما قال آخر: “يا رب تشفيها اللهم آمين”.

يارب تشفيهاااا اللهم آمين — عاشق الوطن (@oDtRhd5hMibUOtf) May 12, 2020

هذا وسجّلت الكويت بحسب آخر بيان صادر عن وزارة الصحة فيها 9 آلاف و286 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، فيما بلغ عدد الوفيات جرّاء الإصابة بالفيروس بحسب بيان الوزارة 65 حالة وفاة من ضمن المصابين.

هذا وبلغ عد المتعافين من إجمالي عدد الإصابات 2907 حالة شفاء، في حين تستمر البلاد باتخاذ جملة إجراءات احتياطية لمواجهة خطر انتشار الفيروس، مثل حظر التجول والتزام الحجر المنزلي ومنع الدوام الرسمي والمهني، ووقف التجمعات البشرية بكافة أشكالها، ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة الكويتية لمواجهة خطر انتشار الفيروس.

وعطّلت السلطات الكويتية المطارات ورحلات السفر من وإلى البلاد، ما عدا بعض الرحلات لترحيل ما تبقى من الجاليات الأجنبية في البلاد، كان آخرها تحريك طيارات لترحيل الجالية المصرية من هناك.