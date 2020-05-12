أين هو من السيسي؟.. “شاهد” عمرو أديب: “كنت ببحث عن الثغرات في عهد مرسي لتشويه صورته”

أعاد ناشطون بمواقع التواصل تداول مقطع فيديو قديم للإعلامي المصري عمرو أديب المقرب من النظام، يتحدث فيه عن التعامل الإعلامي الذي كان متعمدا مع الرئيس الراحل محمد مرسي بفترة حكمه، بالتزامن مع حالة الهجوم على “أديب” لقيامه بالتهجم على المصريين المحجورين في مراكز الحجر الذين انتقدوا رداءة الخدمة الصحية المقدمة لهم والإهمال الكبير.

ويظهر من المقطع المتداول حديث عمرو أديب الذي استقدمه تركي آل الشيخ إلى مجموعة “إم بي سي” مؤخرا، خلال إحدى حلقاته التلفزيونية، حول حقبة الرئيس المصري الراحل “محمد مرسي” وتعامل الإعلام المصري معه، كما يتعامل الإعلام الأمريكي الآن مع الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” حسب وصف أديب.

المرتزق #عمرو_اديب: كنت دائما ببحث على الثغرات في عهد #مرسي لتشويه صورته!

حينما يعترف الفاجر بفجره👇 pic.twitter.com/8QeDM7sNae — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) May 11, 2020

وقال عمرو أديب في مقطع الفيديو المتداول له: “الإعلام الأمريكي يتعامل مع دونالد ترمب زي ما كنا بنتعامل مع مرسي، بالزبط، السي ان ان وفوكس وان بي سي، وكل المحطات الكبيرة صوتها على ترمب زي ما كنا نتكلم على مرسي بالزبط، تريقة، تقليل من شأنه، دائماً البحث عن الثغرات بحياته”

ونشر المدون المصري “أحمد البقري” مقطع الفيديو الخاص بالإعلامي المصري وكتب ما نصّه: “المرتزق عمرو أديب: كنت ببحث عن الثغرات في عهد مرسي لتشويه صورته، حينما يعترف الفاجر بفجره”.

المرتزق #عمرو_اديب: كنت دائما ببحث على الثغرات في عهد #مرسي لتشويه صورته!

حينما يعترف الفاجر بفجره👇 pic.twitter.com/8QeDM7sNae — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) May 11, 2020

وعلّق أحد المغردين على المقطع المتداول قائلاً: “طبعا الآن مفيش كوارث علشان يعلق عليها، فيه كوارث لكن البيادة في بقه”.

طبعا الان مفيش ثغرات علشان يعلق عليها

فيه كوارث لكن البيادة في بقه #عمرو_اديب @Amradib — حزين عليكي يا بلدي (@tamer2020sd) May 11, 2020

فيما قال آخر: “سبحان الله، الجاهل عدو نفسه، هذا الاعتراف يسجل بالتاريخ”.

سبحان الله

الجاهل عدو نفسه

هذا الاعتراف يسجل للتاريخ — SHAMESNOUR (@shamesnour2) May 11, 2020

أما الثالث فقال: “الراجل دة بينام ازاي وهل نسي أن فيه يوم حساب، هل نسي أن فيه ربنا وهيحاسب كل واحد على عمله”.

الشخص دة بينام ازاى و هل نسى ان فية يوم الحساب هل نسى ان فيه ربنا وهيحاسب كل واحد على عمله — يارب سترك (@jrpNYFND5R56GkC) May 11, 2020

ويستمر الإعلامي المصري “عمرو أديب” بإثارة الجدل بمواقفه المستغربة والتي دائما تصب في مصلحة النظام المصري، متغافلاً وقافزاً على كافة المبادئ المهنية الإعلامية والأخلاقية والوطنية.

هذا وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الأيام الماضية بحالة من التجاذب الكبير، عقب تصريحات للإعلامي المصري المقرب من نظام السيسي عمرو أديب، يهاجم فيها المنتقدين المصريين لأوضاع الحجر الصحي، وحديث نجله عن حالة الحجر الصحي التي يعيشها حالياً في مصر.

وكان نجل الإعلامي المصري “عمرو أديب” خرج بمقطع فيديو نشرته قناة “الجزيرة”، يتحدث فيه عن الخدمات “الرائعة” التي يتلقاها في مركز الحجر الصحي الذي يقيم فيه، موضحاً بأنهم يقدمون وجبات صحية جيدة، ويهتمون بصحة المحجورين بشكل مستمر وعلى مدار الساعة.

حيث تم حجر نجل عمرو أديب بعد عودته من لندن، وهو في حجر من فئة خمسة نجوم، ولكنه ليس على نفقته أو نفقة والده، وإنما على نفقة صندوق “تحيا مصر”.

ليخرج بعدها الإعلامي المصري التابع للنظام المصري “عمرو أديب” ويهاجم المحجورين الذين قدموا من الخارج، والذين خرجت مقاطع فيديو لهم خلال الفترة الماضية يشتكون بها من سوء الأوضاع في مراكز الحجر الصحي الموجودة في مصر.

وقال الإعلامي المصري في حديثه حول المحجورين المصريين: “بصراحة ما كناش عاملين حسابكم لو عارفين إنكم حتبقوا متضايقين كنا حنقول لكم استنوا سنة ولا حاجة هندهنها ونركب فيها نجف”.

وتابع بأن هناك اعتراضات وصلت لقنوات معادية للنظام المصري من قبل المحجورين المصريين في مراكز الحجر التي قررتها الدولة، وأن من يريد أن يتم حجره في مكان راقي ومناسب له، فليدفع على نفقته الخاصة.

فيما لم ينتبه الإعلامي المصري لأن لديه نجل يعيش في خدمة خمسة نجوم، أما المواطنين العاديين في ظروف في غاية السوء.

وبالرد على حديث الإعلامي المصري المقرب من النظام، خرج مصريتان من داخل الحجر الصحي يردون على عمرو أديب عبر قناة الجزيرة، حيث قالت إحدى الفتيات في المقابلة: “انت راجل مش محترم، وزارة الصحة دفعالك كام عشان تقول الكلام دة، تطلعش تقول إن احنا عايزين واي فاي والكلام الفاضي دة”.