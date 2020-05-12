صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
حياتنا

“شاهد” ماذا حصل في إحدى الجمعيات التعاونية بالكويت.. غادر الموظفون ونسوا مُواطناً بالداخل!

كتب وطن
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وثق مواطن كويتي أغرب حادثةً تعرض لها، حين كان يتسوق في أحد الجمعيات، وحين انتهى واقترب من الكاشير ليُحاسب، كانت الصدمة.

وظهر المواطن بالفيديو الذي رصدته “وطن”، وهو يتجول في الجمعية ويقول: “أنا حالياً في جمعية، جيت أحاسب ووجدت الجميع قد غادر، ولا يوجد أي أحد في الجمعية”.

واستعرض سلة الأغراض التي اشتراها وقال:” هذه أغراضي، وحين تقدمت لأحاسب تفاجأت بأن جميع الأبواب مُغلقة”.

واستنكر المواطن ماتعرض له قائلاً: “ألم يراني أحد؟ ألم يراجعوا الكاميرات؟ ألم يفكروا بإلقاء نظرة قبل الإغلاق؟”.

وأثارت حادثة نسيان المواطن في الجمعية موجة سخرية بين الناشطين الذين أكد مُعظمهم أن هذا الموقف حلماً يُداعبهم منذ الطفولة.

بينما طالبه آخرون بالأكل والشرب والإفطار داخل الجمعية دون نقود، بل وأن يأخذ أغراضه التي اشتراها مجاناً أيضاً كتعويض عما تعرض له.

يُذكر أن إعلان “جمعية الخالدية التعاونية” في عن إصابة ١٠٣ من أصل ٢٣٠  من موظفيها بفيروس كورونا أحدث ضجة واسعةً بين الكويتيين بمواقع التواصل الاجتماعيّ، وألقت الضوء على ما يحدث داخل الجمعيات من تزاحم يُنذر بكارثة حقيقية.

وقالت الجمعية إنه و منذ اليوم الأول لاكتشاف حالات مصابة بكورونا المستجد، تم عمل جميع الوسائل الوقائية من إغلاق وتعقيم كسائر الجمعيات التي أصابها الفيروس.

 وكانت الحكومة الكويتية، قد أعلنت فرض حظر شامل يستمر حتى نهاية مايو/أيار، ضمن إجراءاتها للحد من انتشار المستجد “كوفيد 19”.

ويأتي قرار الكويت، بعد أن وصل عدد إصابات كورونا إلى  9286 حالة.

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