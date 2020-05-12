“شاهد” كيف وقعت مراسلة الجزيرة غادة عويس في “خطأ” خلال إحدى النشرات الاخبارية وأثارت سخرية واسعة

أثارت المذيعة اللبنانية في قناة الجزيرة، غادة عويس سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها لمقطع فيديو طريف يظهر هفوة حصلت معها بإحدى نشرات الأخبار.

وحسب الفيديو، الذي نشرته غادة عويس ورصدته “وطن”، قامت عويس وخلال تغطية الجزيرة لقصف قوات اللواء الليبي المتمرد خليفة حفتر، بالسقوط سهواً في هفوة قائلة: “ينضم إلينا مراسل الجزيرة في طرابلس خليفة حفتر”، قبل أن تستدرك بالاسم الصحيح أحمد خليفة.

غادة عويس علقت على الفيديو قائلة: “بين المراسل أحمد خليفة، واللواء خليفة حفتر، وفي المحصّلة حمى الله المدنيين في ليبيا من بطش القصف العشوائي لقوات حفتر”.

بين المراسل أحمد خليفة🙄 واللواء خليفة حفتر 😏🤪

وفي المحصّلة حمى الله المدنيين في ليبيا من بطش القصف العشوائي لقوات #حفتر pic.twitter.com/O11jcrrDHJ — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) May 9, 2020

وفي السياق تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو وسط سخرية واسعة من الهفوة التي وقعت فيها المذيعة اللبنانية.

مراسل الجزيرة خليفة حفتر 😂 — Abdurrahman || عبدالرحمن (@abdr_ai) May 9, 2020

ترحب بمراسل القناة من طرابلس "خليفة حفتر



تقول قصف حفتر أخذ عقلي 🤣 — فاطمه حسان🇦🇪🇸🇦 (@FatmaHusan6) May 9, 2020

تعجبني سرعة بديهتك وتصرفك وعفويتك اختي غاده 😂👍🏼 — Hamad (@Hamadqtr71) May 9, 2020

محلاكي غدوش راح اعملك تصميم احلى من الاول بس امانة عيدي التغريدة وخليهم يتابعوني😘😘 صح سحورك — Asma medahi (@Asom_DZ) May 9, 2020

@ghadaoueiss أستاذة غادة غلطة زي كدا تخصم كام بالمية من المرتب؟؟ — AHMED GOMAA (@Matrix12Matrix) May 9, 2020

هههههه ياليت كان حفتر حتى تلقينيه درسا لاينساه كما عهدناك مدام @ghadaoueiss دمت متألقة . — حمدة القيرواني (@ChnitiHamidou) May 10, 2020

خليفة حفتر مراسل للجزيرة ده شرف كبير جدا له لكنه صعب المنال — saadhamad Abdullah (@abumujtabasaad) May 11, 2020

وقصفت قوات حفتر خلال اليومين الماضيين مطار معيتيقة وأحياء سكنية في طرابلس، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين، وإلحاق أضرار كبيرة بطائرات وممتلكات خاصة.

يذكر أنه منذ 4 نيسان/ أبريل 2019، تشن مليشيات حفتر، المدعومة من دول إقليمية وأوروبية، هجوما متعثرا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غربا)، مقر الحكومة.