“شاهد” كيف وقعت مراسلة الجزيرة غادة عويس في “خطأ” خلال إحدى النشرات الاخبارية وأثارت سخرية واسعة

أثارت المذيعة اللبنانية في قناة الجزيرة، غادة عويس سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها لمقطع فيديو طريف يظهر هفوة حصلت معها بإحدى نشرات الأخبار.
وحسب الفيديو، الذي نشرته غادة عويس ورصدته “وطن”، قامت عويس وخلال تغطية الجزيرة لقصف قوات اللواء الليبي المتمرد خليفة حفتر، بالسقوط سهواً في هفوة قائلة: “ينضم إلينا مراسل الجزيرة في طرابلس خليفة حفتر”، قبل أن تستدرك بالاسم الصحيح أحمد خليفة.
غادة عويس علقت على الفيديو قائلة: “بين المراسل أحمد خليفة، واللواء خليفة حفتر، وفي المحصّلة حمى الله المدنيين في ليبيا من بطش القصف العشوائي لقوات حفتر”.
وفي السياق تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو وسط سخرية واسعة من الهفوة التي وقعت فيها المذيعة اللبنانية.
وقصفت قوات حفتر خلال اليومين الماضيين مطار معيتيقة وأحياء سكنية في طرابلس، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين، وإلحاق أضرار كبيرة بطائرات وممتلكات خاصة.
يذكر أنه منذ 4 نيسان/ أبريل 2019، تشن مليشيات حفتر، المدعومة من دول إقليمية وأوروبية، هجوما متعثرا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غربا)، مقر الحكومة.