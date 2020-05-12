“لم أكن أنتظر سماع هذا من أصدقاء مثلكم”.. حديث للراحل قابوس عن “ساحل عُمان” الإمارات حاليا يثير تفاعلاً واسعاً

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، صورة من صحيفة عُمانية لعدد عام 1976، توثق حديث السلطان العماني الراحل قابوس بن سعيد خلال مقابلة صحفية أجنبية حول حقيقة دولة الإمارات الحالية، والتي كانت سابقاً تُعرف بساحل عُمان.

ويظهر من الصورة التي رصدتها (وطن) وانتشرت على نطاق واسع إجابة سؤال الصحفي للسلطان قابوس، حيث كان السؤال نصّه: “هل أخذت السلطنة ثمناً مقابل تنازلها عن الساحل المعروف بساحل عُمان، والذي يشكل حاليا إتحاد الإمارات؟

منقول من لقاء صحفي



رد السلطان قابوس رحمة الله عليه عندما سأل عام ١٩٧٦ هل السلطنة اخذت ثمنا مقابل تنازلها عن ⁧#ساحل_عُمان ⁩؟ pic.twitter.com/jU1MEUvt3m — الغانم (@4965b0eccbdc42b) May 11, 2020

وكانت إجابة السلطان العماني حينها: “ما كنت أنتظر أن أسمع من أصدقاء مثلكم أن سلطنة عُمان أخذت ثمناً لتنازلها عن الساحل العُماني”.

وتابع: “كل الذي حدث أن عُمان باركت فكرة جمع إمارات ساحل عُمان آنذاك، في إتحاد، تفادياً للمشاكل القبلية التي كانت تشكل خطر اندلاع حرب أهلية في المنطقة، من هذا المنطلق كان موقفنا لا أكثر ولا أقل”.

ونشر حساب “الغانم” عبر “تويتر” صورة المقابلة الصحفية، وعلّق بتغريدته قائلاً: “منقول من لقاء صحفي، رد السلطان قابوس رحمه الله عندما سُأل عام 1976 هل السلطنة أخذت ثمناً مقابل تنازلها عن ساحل عُمان؟

منقول من لقاء صحفي



رد السلطان قابوس رحمة الله عليه عندما سأل عام ١٩٧٦ هل السلطنة اخذت ثمنا مقابل تنازلها عن ⁧#ساحل_عُمان ⁩؟ pic.twitter.com/jU1MEUvt3m — الغانم (@4965b0eccbdc42b) May 11, 2020

وأثارت تغريدة الغانم ردود أفعال مختلفة عبر “تويتر” حيث أثنى المعلقون على ما جاء به السلطان الراحل متمنين له الرحمة والمغفرة.

رحم الله السلطان الشهم قابوس بن سعيد — ☺ OM (@nature_om) May 11, 2020

صدق من قال…. أعز الرجال و انقاهم…. — Umayham55 (@umayham55) May 11, 2020

يشار إلى أنه قبل ما يقارب نصف قرن لم يكن هناك دولة تحمل اسم “الإمارات العربية المتحدة”، بل كانت كل تلك الأراضي عُمانية تماماً، حتى ما قبل بداية التاريخ الحديث الذي جاء مع سقوط الدولة العثمانية وبداية الحرب العالمية الأولى ومشروع “سايكس بيكو”.

وتظهر دعوات كثيرة لإعادة الإمارات إلى السيطرة العُمانية في ظل الدور غير السوي الذي تمارسه الدولة حديثة النشوء اليوم في اليمن ودول أخرى، خصوصاً من قبل الناشطين اليمنيين الذين ضاقوا ذرعاً بالتخريب الإماراتي القائم على تفكيك بلادهم ومحاولة تقسيمه لشمال وجنوب من أجل فرض سيطرة أكبر عليه.

هذا وتعد الإمارات المعاصرة جزءاً من الإقليم الذي عُرف تاريخياً باسم “عُمان”، كما عُرفت باسم “مملكة مجان” (الاسم التاريخي القديم لعُمان)، والذي يشمل حالياً سلطنة عمان ودولة الإمارات.

ويعتبر المؤرخون أن الإمارات المتشكلة من اتحاد فيما بينها، بعرف التاريخ المعاصر، تدخل في إطار التاريخ العماني، خصوصاً أنه كان يطلق عليها قبل ميلادها اسم مشيخات الساحل العُماني.

ويشير العمران التاريخي والثقافي في الإمارات إلى أنه يعود للحضارة العُمانية العريقة والقديمة، في ظل الدور الذي أدته عمان، نتيجة موقعها الاستراتيجي وسواحلها، في التاريخ التجاري لشبه الجزيرة العربية باعتبارها البوابة الجنوبية الغربية.