هل تنتهي أزمة الخليج قبل العيد؟.. وزير خارجية الكويت يصل قطر بزيارة غير معلنة السبب وهذا ما لدينا من تفاصيل

أفادت مصادر صحفية قطرية بوصول وزير الخارجية الكويتي الشيخ “أحمد ناصر المحمد الصباح” إلى العاصمة القطرية الدوحة، لإجراء مباحثات جديدة بشأن الأزمة الخليجية القائمة بين السعودية والإمارات من جهة وقطر من جهة أخرى.

ونشر الإعلامي القطري “جابر الحرمي” والذي يعمل رئيساً لتحرير جريدة “ألشرق” القطرية، تغريدة عبر حسابه الشخصي قال فيها: “وزير خارجية الشقيقة الكويت د.أحمد ناصر المحمد الصباح بالدوحة غداً الأحد، ويغادرها مساءً.

وزير خارجية الشقيقة #الكويت د.أحمد ناصر المحمد الصباح بالدوحة غدا الأحد .. ويغادرها مساء ..#قطر pic.twitter.com/jKUFPvpLbv — جابر الحرمي (@jaberalharmi) May 9, 2020

فيما كتبت الكاتبة الكويتية “فجر السعيد” تغريدة عبر حسابها بتويتر قالت فيها بأن وزير الخارجية الكويتي الدكتور أحمد ناصر المحمد يصل للدوحة في زيارة يلتقي خلالها أمير قطر وعدداً من المسئولين.

وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور #أحمد_ناصر_المحمد يصل إلى #الدوحة في زيارة يلتقي خلالها أمير #قطر وعددا من المسؤولين — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) May 10, 2020

فيما أثار تساؤلات مشتركة بين النشطاء في الكويت وقطر على مواقع التواصل، بشأن قرب انتهاء الأزمة الخليجية مستبشرين بهذه الزيارة الغير معلنة السبب خيرا.

هذا وتلعب الكويت دور الوسيط في محاولة حل الأزمة الخليجية القائمة منذ حزيران 2017، حينما أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطع العلاقات مع قطر بشكل كامل، وفرض حصار بري وبحري وجوي عليها، لاعتبارات دعمها للإرهاب على حد قولهم، وتدخل قطر في شؤون البلدان المجاورة، الأمر الذي نفته قطر جملة وتفصيلاً أكثر من مرة.

فيما جدد في وقت سابق وزير الخارجية القطري الشيخ “محمد بن عبدالرحمن آل ثاني” حديثه عن الأزمة الخليجية، معتبراً بأن المجتمع الدولي يدرك بأنها مبنية على أكاذب وجرائم ضد قطر شعبها.

وأشار وزير الخارجية القطري خلال استضافته بمعهد السياسات الخارجية افي إحدى الجامعات الأمريكية، بأن الاتهامات التي وجهت لقطر لم يتم إثبات أي جزء منها، موضحاً بأن أمير قطر منذ البداية كان واضحاً جداً وحاسمً في موقفه تجاه الأزمة، وهو ألا نتعامل مع دول الحصار بنفس الأسلوب والطريقة.

وسبق أن ترددت خلال الأشهر الماضية، أنباء تفيد بحدوث اتصالات مباشرة بين قطر والسعودية، أقر مسؤولون بالبلدين بصحتها، بهدف إزالة التوتر بين البلدين، لكن أعلن عن فشلها، في يناير/كانون الثاني الماضي.

هذا وتلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم، الأحد، رسالة شفوية من نظيره الكويتي، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، أن وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح قام بنقل الرسالة، خلال استقبال أمير قطر له، في مكتبه بقصر البحر مساء الأحد.

ولم تكشف الوكالة تفاصيل الرسالة لكنها ذكرت أنها “تتصل بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وآفاق تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك”.