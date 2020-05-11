قبل أذان المغرب بلحظات.. مصرية تُنهي حياة زوجها بطريقة بشعة وهو صائم والسبب لا يصدق!

أقدمت زوجة مصرية على جريمة بشعة في هذا الشهر الكريم بإنهاء حياة زوجها بطعنة نافذة في القلب، حيث قتلته وهو صائم قبل أذان المغرب بلحظات وأثار الخبر تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل في مصر.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية فقد شهدت منطقة “العويضات” بقنا في صعيد مصر، فقد أقدمت الزوجة على قتل زوجها بسبب غيرتها كونها الزوجة الثانية.

وفي التفاصيل عاد الزوج (سيد .40 عامًا) صاحب مقهى قبل الإفطار إلى المنزل ليتناول الإفطار مع زوجته، إلا أن خلافات نشبت بينهما أسرعت الزوجة خلالها إلى المطبخ واستلت سكينًا وطعنته في القلب فأدوت بحياته.

هذا وأكدت تحريات المباحث أن السبب الرئيسي وراء الواقعة الغيرة الزوجية نظرا لأن المجني عليه متزوج من 2 نظرا لأن زوجته الأولى أنجبت له 3 فتيات فقط وكان يرغب في ولد فتزوج الثانية التي أزهقت حياته.

الزوجة الثانية دائما ما كانت ترى الأولى أهم منها خاصة بعد عدم تلبيته لإحدى طلباتها، مما دفعها إلى طعن زوجها بطعنة نافذة فى القلب أردته قتيلًا فى الحال.

وأكدت المتهمة بعد ضبطها من قبل أجهزة الأمن، أن خلافات حدثت بينها و بين زوجها منذ فترة، تزايد بعد أن حدث لها إجهاض فى حملها الذى كان ينتظره بفارغ الصبر لإنجاب الولد، تطور إلى اشتباكات و مشاجرات مستمرة بينهما.

وتبين من تحريات المباحث أن المجنى عليه، أنجب من زوجته الأولى ثلاث بنات، وكان يحلم بانجاب الولد من زوجته الثانية، إلا أن حدوث إجهاض لها، تسبب فى مشاكل مستمرة بينهما.

وتم إحالة الزوجة إلى النيابة وتوجيه تهمة القتل العمد لها، وأحالت الجثة إلى الطب الشرعي لتشريحها.

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