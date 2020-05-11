محمد بن زايد يوجّه ضربة لـ”بن سلمان” بعد لحظات من قرار السعودية رفع ضريبة القيمة المضافة

استغلّت الإمارات قرار السعودية رفع ضريبة القيمة المُضافة من5% إلى15%، وأعلنت في المقابل أنها لا تنوي الإقدام على نفس الخطوة.

ورآى الكاتب الصحفي القطري البارز جابر الحرمي، القرار الإماراتي الذي جاء بعد لحظاتٍ من القرار السعودي، دعوةً صريحة للمستثمرين للإنتقال إليها من السعودية بعد هروب المستثمرين منها خلال السنوات الماضية.

وقال “الحرمي” في تغريدةٍ بـ”تويتر” رصدتها “وطن” إنّ ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد “يواصل بنجاح توجيه الضربات للسعودية” .

بعد لحظات من قرار #السعودية رفع ضريبة القيمة المُضافة من5% إلى15%..أعلنت #الامارات أنها لا تنوي الإقدام على نفس الخطوة..لماذا ؟

هي بذلك تدعو المستثمرين للإنتقال إليها من #السعودية بعد هروب المستثمرين منها خلال السنوات الماضية..#بن_زايد يواصل بنجاح توجيه الضربات للسعودية.. pic.twitter.com/AWlSleBPfD — جابر الحرمي (@jaberalharmi) May 11, 2020

وقررت السعودية، وقف صرف بدل غلاء المعيشة لمواطنيها بدءاً من يونيو/ حزيران المقبل، كإحدى أدوات ترشيد الإنفاق الذي باشرت تطبيقه مؤخرا، لمواجهة تراجع الإيرادات الناجمة عن هبوط أسعار النفط، والتبعات الاقتصادية لجائحة كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، عن وزير المالية محمد الجدعان قوله، إن الإجراءات تشمل كذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 بالمئة إلى 15 بالمئة، بدءاً من يوليو/ تموز 2020.

تأتي هذه الإجراءات، استكمالاً للقرارات المتخذة مسبقاً من تجميد نشاطات وإلغاء أخرى، للحد من تفاقم الآثار السلبية للأزمة من مختلف جوانبها الصحية والاجتماعية والاقتصادية على البلاد.

وتسببت ثلاث صدمات على المملكة، تمثلت في انخفاض غير مسبوق في الطلب على النفط، وتوقف أو انخفاض كثير من الأنشطة الاقتصادية المحلية، بسبب إجراءات مواجهة الفيروس، والاحتياجات الطارئة على جانب النفقات غير المخطط لها، خاصة للقطاع الصحي.

وقال الجدعان: “بلغت قيمة الإجراءات التقشفية 100 مليار ريال (26.66 مليار دولار)، شملت إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية، لعدد من الجهات الحكومية، وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي”.

وسجلت ميزانية السعودية عجزا بقيمة 34.1 مليار ريال (9.1 مليارات دولار)، خلال الربع الأول من العام الجاري، بينما ارتفع الدين العام 6.7 بالمئة إلى 723.5 مليار ريال (192.9 مليار دولار) بنهاية الربع الأول، على أساس سنوي.

نهاية 2019، أعلنت السعودية عن موازنة 2020 بإنفاق 272 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ222 مليار دولار، متوقعة عجزا قيمته 50 مليار دولار.