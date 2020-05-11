محمد بن زايد - محمد بن سلمان
محمد بن زايد - محمد بن سلمان
الهدهد

محمد بن زايد يوجّه ضربة لـ”بن سلمان” بعد لحظات من قرار السعودية رفع ضريبة القيمة المضافة

كتب وطن
0

استغلّت الإمارات قرار رفع ضريبة القيمة المُضافة من5% إلى15%، وأعلنت في المقابل أنها لا تنوي الإقدام على نفس الخطوة.

ورآى الكاتب الصحفي القطري البارز جابر الحرمي، القرار الإماراتي الذي جاء بعد لحظاتٍ من القرار السعودي، دعوةً صريحة للمستثمرين للإنتقال إليها من السعودية بعد هروب المستثمرين منها خلال السنوات الماضية.

وقال “الحرمي” في تغريدةٍ بـ”تويتر” رصدتها “وطن” إنّ ولي عهد أبوظبي “يواصل بنجاح توجيه الضربات للسعودية” .

وقررت السعودية، وقف صرف بدل غلاء المعيشة لمواطنيها بدءاً من يونيو/ حزيران المقبل، كإحدى أدوات ترشيد الإنفاق الذي باشرت تطبيقه مؤخرا، لمواجهة تراجع الإيرادات الناجمة عن هبوط أسعار النفط، والتبعات الاقتصادية لجائحة كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، عن وزير المالية محمد الجدعان قوله، إن الإجراءات تشمل كذلك رفع نسبة من 5 بالمئة إلى 15 بالمئة، بدءاً من يوليو/ تموز 2020.

تأتي هذه الإجراءات، استكمالاً للقرارات المتخذة مسبقاً من تجميد نشاطات وإلغاء أخرى، للحد من تفاقم الآثار السلبية للأزمة من مختلف جوانبها الصحية والاجتماعية والاقتصادية على البلاد.

وتسببت ثلاث صدمات على المملكة، تمثلت في انخفاض غير مسبوق في الطلب على النفط، وتوقف أو انخفاض كثير من الأنشطة الاقتصادية المحلية، بسبب إجراءات مواجهة الفيروس، والاحتياجات الطارئة على جانب النفقات غير المخطط لها، خاصة للقطاع الصحي.

وقال الجدعان: “بلغت قيمة الإجراءات التقشفية 100 مليار ريال (26.66 مليار دولار)، شملت إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية، لعدد من الجهات الحكومية، وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي”.

وسجلت ميزانية السعودية عجزا بقيمة 34.1 مليار ريال (9.1 مليارات دولار)، خلال الربع الأول من العام الجاري، بينما ارتفع الدين العام 6.7 بالمئة إلى 723.5 مليار ريال (192.9 مليار دولار) بنهاية الربع الأول، على أساس سنوي.

نهاية 2019، أعلنت السعودية عن موازنة 2020 بإنفاق 272 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ222 مليار دولار، متوقعة عجزا قيمته 50 مليار دولار.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان يصدم العُمانيين بقرار عن ضريبة القيمة المضافة وغضب…

تقارير

وزارة المالية العُمانية تكشف حقيقة تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى 2021

الهدهد

الإمارات تعاني من “زلزال” اقتصادي عنيف ورجال الأعمال يصرخون ويطالبون…

تقارير

هل ستواجه عُمان أزمة مالية؟ .. هذا ما قاله صندوق النقد الدولي ونصحها بالإسراع في…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.