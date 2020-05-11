“شاهد” لولوة القطامي: استقلت من جامعة الكويت بسبب كثرة “العبي والنقابات” وهذا ما قالته عن “الميني جيب”

تسببت الأكاديمية الكويتية والناشطة المعروفة الدكتورة لولوة القطامي، في موجة جدل واسعة بين مواطنيها بعد تصريحها بأنها قدمت استقالتها من جامعة الكويت لكثرة “العبي والنقابات” بالجامعة حسب وصفها.

وفي الحلقة العاشرة من سلسلة حلقات لولوة القطامي في برنامج الصندوق الأسود، من تقديم الإعلامي عمار تقي، أكدت “القطامي” أنها قدمت استقالتها من جامعة الكويت بسبب كثرة «العبي والنقابات».

كما تحدثت عن قصتها مع أعضاء جمعية الإصلاح، وعن ملابسات تقديم استقالتها من الجامعة بسبب انتشار اللباس الأسود، وغيرها من الملفات والقضايا.

هذا وتطرقت لولوة القطامي على سبيل الفخر بهذه الفترة إلى الحديث عن شكوى أستاذ الشريعة عبدالحميد مدني بعدم قدرته على تقديم المحاضرة بسبب لباس «الميني جيب» الفاضح، وكيف كان الأساتذة يمشون مطأطئي الرؤوس بسبب اللباس الفاضح في ذلك الوقت.

وأثار حديث الأكاديمية الكويتية موجة غضب واسعة بين مواطنيها وطالتها انتقادات لاذعة جدا.

واكتفى أحد النشطاء بالرد عليها بآية من القرآن:”سبحان القائل ﴿ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما﴾”

سبحان القائل



﴿ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما﴾ [النساء: ٢٧] — Sultan H Al-Bilassi (@A5QP7) May 11, 2020

وكتب آخر:”والله الجامعة هي الربحانة العبي و النقابات وصلت أماكن عمركم ما راح توصلونها لو تموتون، مشكلة حتى بالستر يحسدونهم عليه”

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والله الجامعة هي الربحانة ،



العبي و النقابات وصلت أماكن ،



عمركم ما راح توصلونها لو تموتون ،



مشكلة حتى بالستر يحسدونهم عليه 💦 ..



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. — .. A_Qosha .. (@saygal5yr) May 11, 2020

بينما غردت مها المطيري:” وأشفيها العبي والنقابات ؟؟ أشرف من المتبرجه وستر للبنت، يارب كل دكتور موعاجبه التستر يقدم أستقالته”

أشدعوه أشدعوه 🤔



وأشفيها العبي والنقابات ؟؟



أشرف من المتبرجه وستر للبنت ..



يارب كل دكتور موعاجبه التستر يقدم أستقالته .. — 🇰🇼 مها المطيري 🇰🇼 (@MAHA_M666) May 11, 2020

يشار إلى أن لولوة القطامي كانت أول كويتية تسافر للدراسة في بريطانيا في بدايات خمسينيات القرن الماضي، كما أسست أول جمعية نسائية كويتية.

وحصلت على منصب نائب رئيس في اتحاد الطلبة في جامعة “أدنبره” في اسكتلندا.

وسبق أن قالت في تصريحات سابقة لها:”عندما ذهبت إلى بريطانيا عام 1952 لم يكن ببالي بأني سأصبح مدرسة حيث التحقت في مدرسة داخلية فرنسية في جنوب بريطانيا لأتعلم اللغتين الفرنسية والإنجليزية ولكي أتعلم الموسيقى أيضا التي كنت مغرمة بها”

وتابعت:”قضيت بها سنتين ومن ثم طلب والدي رحمه الله أن انتقل الى مدرسة داخلية أخرى إنجليزية حيث قرر أن التحق بكلية التربية لأصبح مدرسة في الكويت.”