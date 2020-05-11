بعد فضيحة نجله.. “شاهد” عمرو أديب يتوعد مذيعة الجزيرة:”المُزة دي ورحمة أمي هرفع عليها قضية”

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بحالة من التجاذب الكبير، عقب تصريحات للإعلامي المصري المقرب من نظام السيسي عمرو أديب، يهاجم فيها المنتقدين المصريين لأوضاع الحجر الصحي، وحديث نجله عن حالة الحجر الصحي التي يعيشها حالياً في مصر.

وكان نجل الإعلامي المصري “عمرو أديب” خرج بمقطع فيديو نشرته قناة “الجزيرة”، يتحدث فيه عن الخدمات “الرائعة” التي يتلقاها في مركز الحجر الصحي الذي يقيم فيه، موضحاً بأنهم يقدمون وجبات صحية جيدة، ويهتمون بصحة المحجورين بشكل مستمر وعلى مدار الساعة.

حيث تم حجر نجل عمرو أديب بعد عودته من لندن، وهو في حجر من فئة خمسة نجوم، ولكنه ليس على نفقته أو نفقة والده، وإنما على نفقة صندوق “تحيا مصر”.

ليخرج بعدها الإعلامي المصري التابع للنظام المصري “عمرو أديب” ويهاجم المحجورين الذين قدموا من الخارج، والذين خرجت مقاطع فيديو لهم خلال الفترة الماضية يشتكون بها من سوء الأوضاع في مراكز الحجر الصحي الموجودة في مصر.

وهاجم “أديب” مذيعة الجزيرة التي عرضت تلك المقاطع وتطاول عليها بأسلوب غير لائق متوعدا إياها بأن يقاضيها:”شايفين المزة دي ورحمة أمي هرفع عليها قضية”

عمرو أديب لمذيعة الجزيرة: شايفين المزة دي ورحمة أمي هرفع عليها قضية.. بتقول إني باخد رشوة من وزارة الصحة#الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/5l5u4VgRon — MBC مصر (@mbcmasr) May 10, 2020

وقال الإعلامي المصري في حديثه حول المحجورين المصريين: “بصراحة ما كناش عاملين حسابكم لو عارفين إنكم حتبقوا متضايقين كنا حنقول لكم استنوا سنة ولا حاجة هندهنها ونركب فيها نجف”.

وتابع بأن هناك اعتراضات وصلت لقنوات معادية للنظام المصري من قبل المحجورين المصريين في مراكز الحجر التي قررتها الدولة، وأن من يريد أن يتم حجره في مكان راقي ومناسب له، فليدفع على نفقته الخاصة.

فيما لم ينتبه الإعلامي المصري لأن لديه نجل يعيش في خدمة خمسة نجوم، أما المواطنين العاديين في ظروف في غاية السوء.

وبالرد على حديث الإعلامي المصري المقرب من النظام، خرج مصريتان من داخل الحجر الصحي يردون على عمرو أديب عبر قناة الجزيرة، حيث قالت إحدى الفتيات في المقابلة: “انت راجل مش محترم، وزارة الصحة دفعالك كام عشان تقول الكلام دة، تطلعش تقول إن احنا عايزين واي فاي والكلام الفاضي دة”.

إلى الطبال #عمرو_أديب اللي بيقول الدولة جهزت المدن الجماعية لاستقبالكم !!

استمعوا لهذا التوثيق الهام من البنات التي وصلت من رحلة #الإمارات أمس المدينة كانت مغلقة وقالوا لنا محدش قالنا انتو جايين #مهانة وذل غير مسبوق!#السيسي_عار_علي_مصر#نطام_عاجز_وفاشل pic.twitter.com/rUmlqj8qOB — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) May 10, 2020

وتابعت: “إحنا تبهدلنا بجد، الحجر الصحي دة مزبلة زريبة، غير إن كان في 3 حالات كورونا جوا الحجر في المدينة الجامعية اللي بالأزهر، إحنا بنكزبش بحاجة أقسم بالله”.

فيما قالت المصرية القانية بالمقابلة: “اتعمل لنا تحليل وطلع سلبي، الباصات العامة اللي نقلتنا من المطار للحجر الصحي في القاهرة، وصلنا الساعة 7 مساء وفضلنا في الباصات للساعة 11 بالليل والمدينة الجامعية مش عايزة تفتح ولا تدخلنا وقالوا لنا المدينة غير جاهزة ومحدش بلغنا”.

وتابعت: “بعد ما دخلنا وقعدنا للساعة 3 الفجر مفيش مراتب ننام عليها، إحنا مش طالبين فندق 5 نجوم طالبين مكان آدمي”.

ويأتي حديث الإعلامي المصري عمرو أديب ضد المعترضين على الحجر الصحي بعد عدة مقاطع فيديو تداولت عبر مواقع التواصل، توثق شكوى عديد من المواطنين المصريين الموجودين في مراكز الحجر التي قررتها وزارة الصحة المصرية، والتي تفتقد لعناصر مهمة مثل النظافة والطعام الصحي والفراش النظيف، ويحاول الإعلامي المصري قلب الصورة الحقيقية لمراكز الحجر بابتداع أشياء ليس لها في الواقع أي وجود.