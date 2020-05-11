“شاهد” هذا ما حدث أثناء فترة السماح بالمشي في الكويت .. شجار جماعي ومحاولة دهس!!

تداولت حسابات كويتية مقطع فيديو لمشاجرة بين عددٍ من الأشخاص في منطقة السالمية وقعت اثناء فترة السماح بالمشي.

فيديو / مشاجرة اثناء فترة السماح بالمشي لمدة ساعتين.#الكويت pic.twitter.com/L1j7FxrhLg — المجلس (@Almajlliss) May 11, 2020

ويُظهر الفيديو المتداول، تبادل الضرب واللكم بين المتشاجرين، فيما حاول أحدهم بمركبته رباعية الدفع، دهس أحد المعتدين عليه .

ووفق مصدر أمني كويتي، فقد تقدم مواطن إلى المخفر شاكياً 3 أشخاص لا يعرفهم بعد ان تشاجر معهم بالشارع بسبب خلاف شخصي.

وأضاف المصدر: رافقته دورية أمن إلى نفس المكان ولم يتم العثور على أي شخص.

وعليه، تم تقييد الشكوى وجار البحث والتحري في الواقعة واتخاذ الإجراء اللازم.

ودخل الحظر الشامل الذي اعلنته الحكومة الكويتية، يوم الجمعة، لمواجهة تفشي فيروس كورونا يومه الثاني على التوالي، ويستمر حتى نهاية مايو/أيار.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي السماح بالمشي لمدة ساعتين يومياً دون استخدام السيارات أو غيرها من الساعة 4:30 إلى 6:30 مساءاً داخل المناطق مع ارتداء الكمامات أو أي غطاء للأنف والفم .