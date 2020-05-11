بعد الخوض في أعراض المغاربة.. رد مغربي عنيف على إساءة السعودية والإمارات للمغرب والملك

في رد مغربي حاد على إساءات السعودية والإمارات للمغرب شعبا وحكومة من خلال حملة إعلامية مشبوهة هدفت لتشويه صورة المغرب وملكها محمد السادس، استنكرت حركة “التوحيد والإصلاح” المغربية، ما وصفتها بـ”الحملات المغرضة والدعوات المستفزة”، التي تستهدف سمعة البلاد ومؤسساته.

وكان المغرب تعرض مؤخرا، إلى هجوم وإساءات نالت شعبه وحكومته من طرف ما يسميه المغاربة “الذباب الإلكتروني الإماراتي” وإعلاميين سعوديين.

جاء ذلك في بيان للمكتب التنفيذي للحركة، وهي الذراع الدعوية لحزب “العدالة والتنمية” (إسلامي)، قائد الائتلاف الحكومي بالمغرب.

يشار إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية، تعرضت الحكومة المغربية، ورئيسها “سعد الدين العثماني”، لاتهامات بالفشل في مواجهة فيروس “كورونا”، وبالعجز عن تلبية احتياجات المواطنين.

واعتبرت حركة “التوحيد والإصلاح” أن هذه الحملات تمثل إسفافا يعبّر عن فقر قيمي وتدنٍّ دبلوماسي، مضيفة أن المكتب التنفيذي للحركة “إذ يؤكد استنكاره لهذه الحملات فإنه يعتبر أن مواصلة العمل بجدية واستمرار التنمية والإصلاح والنهوض بمختلف المجالات مع تصحيح الأخطاء ومعالجة الاختلالات، هو خير جواب يقدمه المغاربة على مثل هذه الإساءات والاستفزازات”.

وسبق أن تهجم إعلامي سعودي على الرباط، زاعمين أن اقتصادها يعتمد على السياحة الجنسية وتحويلات المغربيات اللاتي يعملن بالدعارة بالخارج، على حد قولهم، ما أثار غضبا شعبيا ورسميا بالمغرب.

وتشهد علاقات المغرب مع كل من السعودية والإمارات؛ حالة من التوتر بسبب تباعد المواقف في ملفات عديدة، أبرزها موقف الرباط المحايد من الحصار المفروض على قطر من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، ضمن أزمة خليجية قائمة منذ عام 2017.

ويأتي هذا الخلاف أيضا بسبب انسحاب المملكة من التحالف العسكري العربي في اليمن، بقيادة السعودية، التي تدعم، منذ 2015، القوات الموالية للحكومة اليمنية في مواجهة مسلحي جماعة الحوثي، المدعومين من إيران.