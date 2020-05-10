“شاهد” مصري يتطاول على وزير داخلية الكويت: “نحن أكبر دولة عربية كيف لك انت تحدثنا هكذا”!

تداول ناشطون، مقطع فيديو أظهر مصرياً وهو يتطاول على وزير الداخلية الكويتي، أنس الصالح، بعد حديث الأخير مع ممثلي السفارة المصرية، مؤخراً على خلفية أزمة المصريين العالقين بالكويت.

وقال المواطن في فيديو تم تداوله عبر “تويتر”، ورصدته “وطن”: “وزير الداخلية الكويتي استدعى البعثة الدبلوماسية المصرية في مكتبه ليهددهم ويقول لهم حركة وحدة تُضر بالأمن سنضرب بيد من حديد، ويفعل لهم هكذا بيده التي يرتدي بها جوانتي”.

وأضاف المواطن الغاضب: “كيف تفعل ذلك وتتجاوز حدودك وإنت وزير داخلية دولة محترمة مثل الكويت؟ وكيف تستدعي بعثة دبلوماسية لأكبر دولة عربية وهي مصر، وتكلمهم بالطريقة التي تكلمت فيها؟”.

الحبيب يبي يعطينا اوامر شلون نتكلم .. تطاولوا على الكويت شلون تتكلم عن المهازل الذي تصير من حليتهم .. الكويت خط احمر لا انت ولا غيرك يعلمني الكلام ولا الوزير الداخليه تعلمه شلون يحافظ على الكويت .. بختصار اخذو جاليتكم حاكم حال العالم وفلوس ماعندنا#الكويت_خط_احمر pic.twitter.com/fyFfBBPer7 — 🇰🇼 الإعلامي / وليد السهلي 🇰🇼 (@waleed12615) May 9, 2020

وواصل المواطن المصري هجومه: “هل تعتقد نفسك رئيس مباحث الكويت وأرسلت لشخصين من القهوة؟ ألا يوجد لديك وزارة خارجية تخاطب البعثة الدبلوماسية المصرية؟ هل هذا أداء وزير داخلية لدولة محترمة مثل الكويت، شعب محترم وقيادة محترمة”.

ووجه المواطن سؤالاً إلى أنس الصالح قائلاً: “لماذا تهددهم؟ لماذا لم تطلب منهم بأدب وحكمة وأننا أهل وإخوة ونرجوكم أن نتعامل مع هذا الموقف بهدوء، ونطلب منكم الحفاظ على أمننا، وأمننا مهم بالنسبة لكم كما أمنكم مهم بالنسبة لنا، أليس كذلك؟”.

واستطرد: ” أنت تجرأت وتجاوزت حدودك حين استدعيت البعثة الدبلوماسية المصرية وتحدثت معهم بأصابعك، هذه لغة لا تليق بمنصبك ولا تليق بالبعثة الدبلوماسية المحترمة التي تمثل دولة كبيرة مثل مصر”.

ونوه إلى طريقة السلطات الكويتية في فض أعمال الشغب التي قام بها وافدين مصريين، وقال: “كان يجب عليك بدلاً أن تستدعي البعثة وتستعرض أصابعك عليها، أن تُحضر خمسة أو ستة من الذين ضربتهم بقنابل الدخان، وشكرت قواتك على مافعلوه بهم، وتحدث معهم، لكنك خفت منهم لأنهم لم يكونوا ليقبلوا ذلك لأنهم رجال حقيقيين”.

وتابع: “الجالية المصرية لديك أولاد مصر المحترمين، إذا كان منهم 10 أو 15 أو 20 أو 30 ، أخطأوا، فأين المشكلة؟ هل تريدهم ملائكة؟ “.

وطالب المواطن من وزير الداخلية الكويتي أن يُقدم اعتذاراً رسمياً، وقال: “تعاملك معهم كان خاطئاً أمنياً، ومافعلته لا يليق ويستوجب الاعتذار من دولة الكويت المحترمة وأميرها المحترمة، أنت أخطأت ويجب عليك الاعتذار إذا كنت تحترم نفسك وتحترم المصريين”.

ونحن الشعب الكويتي لانقبل تماطل بترحيل جاليتكم والكويت محترمه قبل لا تعلملنا كيف نحترم تقدم تخاذ جاليتكم بأسرع وقت لحفاظ على سلامة الكويت وتترك الكلام الفاضي .. #الحظر_الكلي #نبيها_صفر pic.twitter.com/KZfJjySted — 🇰🇼 الإعلامي / وليد السهلي 🇰🇼 (@waleed12615) May 9, 2020

كما طلب من دولته أن تحتج على أسلوب وزير الداخلية، وقال:” أطلب من دولتي أن تحتج على هذا الأداء غير المسئول وغير المقبول، وأن يتم محاسبتهم”.

وختم كلامه قائلاً: “جميع الدول خط أحمر، وحين تقول الكويت خط أحمر لن تجعلها كبيرة، وأتحداك أن تتصرف من بعثة الدبلوماسية الأمريكية بهذه الطريقة”.

وكان وزير الداخلية الكويتية أنس الصالح، قد هدد باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المصريين في حال قاموا بالمساس بأمن الكويت.

وقال الصالح بلهجة حادة موجهاً حديثه لممثلي السفارة المصرية: “يتم الإعداد لرحلات متتالية لنقل إخواننا وضيوفنا المصريين، ولكن حركة وحدة تأثر بالأمن، لا تعتقدوا أننا سنبقى واقفين مكتوفي الأيدي”

https://twitter.com/Ebtesam777/status/1257427276850958339.

كذلك هاجم النائب الكويتي أحمد الفضل، الحكومة المصرية بعد اعترافها بأن الكويت هي من تحملت نفقات إجلاء العالقين المصريين لديهم، واتهمها بابتزاز الكويت، ووصف تصرفهم بـ”الدنيء”.

بعد اعتراف الحكومة المصرية بأن #الكويت هي من تحملت نفقات العالقين المصريين لديها.. النائب الكويتي أحمد الفضل يصف حكومات بأنها "دنيئة" ابتزت بلاده pic.twitter.com/Wa768yy4f4 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) May 8, 2020

وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، قد اعترف أن الكويت أعفت جميع المصريين العالقين لديها من تحمل رسوم الطيران، وكذلك الإقامة في الفنادق المخصصة للعزل في مصر.

وأضاف نادر سعد أن اليومين الماضيين شهدا عودة ما يزيد على 1100 مواطن مصري من الكويت بواقع خمس رحلات طيران.

وكانت أزمة العمالة المصرية العالقة في الكويت قد تصاعدت منذ أكثر من شهرين، في ظل رفض القاهرة استقبال العالقين منهم، من دون إبداء أي مبررات.