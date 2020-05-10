“شاهد” كاتب سعودي يثير الجدل بحديثه بلسان الخليج والأردن ولبنان: مصلحتنا مع إسرائيل لا فلسطين

أثارت مداخلة للكاتب السعودي المتصهين “عبد الحميد الغبين” عبر وكالة “BBC”، موجة غضب عارمة من قبل المتفاعلين عبر مواقع التواصل، معتبرين بأن الغبين لا يمثل الشعب السعودي ويجب منعه من الخروج عبر الإعلام.

وقال الكاتب المتصهين الداعي للتطبيع الرسمي مع الاحتلال في حديثه مع الوكالة الإعلامية: “اليوم الوعي في الخليج لم تعد تعنيه القضية الفلسطينية، وللأسف الفلسطينيين هم السبب في النتيجة اللي وصل لها الرأي العام في الخليج وفي السعودية بشكل خاص”.

الكاتب السعودي عبد الحميد الغبين: الشعب السعودي لم يعد يعنيه اي شعب عربي آخرhttps://t.co/A1EZgEPv8E — BBC News عربي (@BBCArabic) May 10, 2020

وتابع: “لأن الفلسطينيين كانوا دائما يصنعون المشاكل في الأردن ولبنان وحين غزا صدام الكويت أيضاً كان موقفهم سلبي في مجمل القضايا هذه، وهم خسروا الرأي العام”.

لتحرجه المذيعة قائلة بأنك هل فحصت الرأي العام يا سيد “غبين” قبل أن تقول بأن قضية فلسطين خسرت الرأي العام؟

ليتابع الكاتب المتصهين بأن الحكومات هي من تعلن بأنها مع القضية الفلسطينية، ولكن الرأي العام هناك سيل وطوفان ضد القضية الفلسطينية، وليس فقط مع التطبيع وبناء علاقات مع إسرائيل، إنما ضد الفلسطينيين أيضاً”.

وهاجم الكاتب الشعب الفلسطيني معتبراً بأنه شعب عاطفي ولم يعمل من أجل تحقيق نتائج في قضيته، معتبراً بأن الفلسطينيين يشتمون القادة السعوديين، والشعب السعودي:”لو عملنا استطلاع رأي في السعودية،فإن القضية الفلسطينية لم تعد تعنيهم، وكل الشعوب العربية لم تعد تعني الشعب السعودي.”

وأكد الكاتب المتصهين بأن الشعب السعودي لم يعد يعنيه أي شعب عربي أكثر، بالأخص بعد المواقف المشينة للعرب بعد المواقف بين السعودية وإيران وتركيا وغيرها، حسب وصفه مشيراً لأن دولة “قطر” قامت بخيانة السعودية التي تربطها روابط كبيرة بينها وبين المملكة.

وتابع: “علينا أن نرتب علاقاتنا وفق مصلحتنا، ومن مصلحتنا العلاقة الحقيقية يجب أن تكون مع إسرائيل. إسرائيل دولة متقدمة ويجب عمل علاقات معها”.

وزاد: “الصورة الذهنية في المجتمع السعودي تغيرت تماماً، القضية ليست قضية عاطفية اليوم الموضوع أكبر من هذا، وإسرائيل دولة متقدمة ومتطورة ويجب العمل معها”.

وتصوّر الكاتب المتصهين بأنه سيتم عمل فني في الفترة القادمة سيتم تصويره في إسرائيل، حيث سيتم تصوير أجزاء منه في تل أبيب والقدس وسيتم عرضه في قنوات خليجية.

وأثار حديث الكاتب السعودي المتصهين ردود أفعال كبيرة عبر “تويتر”، حيث هاجم عشرات السعوديين حديث الكاتب المتصهين، واعتبروا بأنه يجب حظره كلياً من الخروج للإعلام، وأنها لا يمثل حقيقة الشعب السعودي، ويأتي بالكلام من خياله.

من فوض هذا الغبين العفن أن يتكلم بالنيابة عن الشعب العربي السعودي — د. الطيب بن ناهي المشبك.. (@bintybalmshbk) May 10, 2020

يعني هل الكاتب هذا يمثل رأي الشعب كله مستحيل بالنسبة لي هذا يمثل نفسه اخي الكريم وكل عام وانت بخير — عبدالله آل جبل الشهراني 🇸🇦 (@abdalahafayz1) May 10, 2020

هاذا الشخص سحبوا منه جنسيته السعودية — 🇵🇸️ɑ̈̈฿Ð ɑĻĻɑḩ. أبوعدي (@abu___Odai) May 10, 2020

ويشار لأنه ومنذ بداية موسم رمضان لهذا العام، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجات من التشاحنات على إثر عرض مسلسلات وصفت بـ”الخيانية” عبر القنوات السعودية، تهدف لتعزيز التواجد الصهيوني في المنطقة العربية، وإعطائهم الحق الكامل بالأرض الفلسطينية.