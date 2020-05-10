عميل لـ دحلان باسم “مراسل العربية”.. “شاهد” ما عُثر عليه تحت ملابس محمد العرب بعد تفتيشه في مأرب

أفادت العديد من وسائل الإعلام اليمنية وصفحات اليمن الإخبارية بتويتر، بضبط شرائح وأجهزة متعددة أخفاها مراسل قناة “العربية” السعودية من اليمن محمد العرب تحت ملابسه، وذلك أثناء تفتيشه بأحد النقاط الأمنية في مأرب.

وكشفت الصور التي انتشرت بتويتر ونشرها حساب “حضرموت24” تفتيش “العرب” من قبل نقطة أمنية في مأرب وتجريده من ملابسه ليتضح حمله سرا لعدد من شرائح الاتصال وأجهزة أخرى.

وأكدت مصادر يمنية للحساب بأنه لا علاقة للمقبوضات التي عثر عليها بالعمل الإعلامي، وأن المراسل محمد العرب لم يفصح عنها لرجال الأمن أثناء مروره في التفتيش.

واثار هذا الحادث تفاعل العديد من النشطاء اليمنيين على تويتر، الذين أكدوا أن محمد العرب هو عميل مخابراتي للسعودية والإمارات تحت غطاء “مراسل صحفي لقناة العربية” حسب وصفهم.

هذا وجوده في ارض اليمن تحت غطاء اعلامي ، جاسوس لـ دحلان — 𝐀𝐛𝐝𝐮𝐚𝐥𝐥𝐡 (@0ASQ0) May 10, 2020

حذرنا من هذا الطبل الاجوف وامثاله من الحثاله منذ ايام الاولى للحرب لكن لو ناديت لاسمعت حيا ،،، — زَائِر (@Temporaryvisit) May 10, 2020

أوسخ شخص… جاسوس الخمارات..

مادخل منطقة الا وسقطت — محسن علي محسن النخعي (@Zgs0gYt9kn8dj91) May 10, 2020

وسبق أن طردت قناة “سكاي نيوز عربية” الإماراتية، المراسل البحريني محمد العرب في أبريل 2019؛ بسبب فشل أسلوبه كمراسل ميداني من اليمن، وانكشاف كذبه وتظليله الرأي العام بإنتصارات وهمية للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.

وأعلن “العرب” عبر حسابه في “تويتر” حينها أنه عاد الى قناة “العربية” السعودية التي كان يعمل لديها سابقاً.

من جانبه ذكر موقع “إرم” الإماراتي حينها، أن “سكاي نيوز” أنهت العمل مع “العرب” بسبب ”أسلوبه الذي يثير الحماسة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه لا يتقيد بأسلوب العمل الصحفي المهني، وهو ما أثار الكثير من الملاحظات من قبل الإدارة والمشرفين، لتنتهي العلاقة في النهاية بين الطرفين“.

ونشر الإعلامي البحريني المرتزق محمد العرب موفد قناتي “العربية والحدث” في اليمن، وثائق مزورة ادعى أنها تثبت شراء شيخة قطرية من العائلة الحاكمة لعقارات بالعاصمة اليمنية صنعاء لدعم الإرهاب.. حسب زعمه.

كما سبق أن نشر “العرب” في تغريدة له بتويتر على حسابه الرسمي رصدتها (وطن) في يوليو 2019 صورا لوثائق مزورة تحمل اسم الشيخة بثينة جاسم حمد جاسم آل ثاني، زاعما أنها اشترت أمس السبت، ثلاث عمارات في صنعاء؛ “لتنفيذ خطط تنظيم الحمدين على الأراضي اليمنية؛ حيث استخدمت وكيل أعمالها التابع لمليشيات الحوثي” كما ورد بنص تغريدته.

هذه الشيخة من ال ثاني اشترت امس ثلاث عمارات في صنعاء …؟

ماذا يريد #تنظيم_الحمدين_الارهابي من #اليمن

وأملك كل المعلومات من خلال شرفاء صنعاء الذين يعرفون ان خطط قطر قذرة وقبيحة …؟

أخبروها ان اوراقها كاملة عندي بما فيها أوراق وكيل أعمالها الحوثي والسمسار الحوثي ايضا تبا لكم… pic.twitter.com/pg0PJn4FxA — ‏محمد العرب…Mohammed Al arab (@malarab1) July 20, 2019

وتابع الإعلامي البحريني المرتزق أن يمتلك وثائق أخرى تدين قطر، وزعم أنها تثبت تورطها بدعم ميليشيا الحوثي.

وأثارت تغريدات مراسل العربية سخرية واسعة بين النشطاء، حيث يتضح بسهولة لأي متابع أن هذه الوثائق مزورة حتى أن مزورها فاشل.

#محمد_العرب يكشف قيام قطرية من آل ثاني تشتري ثلاث عمارات ضخمة في صنعاء .. الاسم والتفاصيل والوثائقhttps://t.co/w5Kv1je7Fi — ‏محمد العرب…Mohammed Al arab (@malarab1) July 20, 2019