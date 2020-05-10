عميل لـ دحلان باسم “مراسل العربية”.. “شاهد” ما عُثر عليه تحت ملابس محمد العرب بعد تفتيشه في مأرب

أفادت العديد من وسائل الإعلام اليمنية وصفحات اليمن الإخبارية بتويتر، بضبط شرائح وأجهزة متعددة أخفاها مراسل قناة “العربية” السعودية من اليمن محمد العرب تحت ملابسه، وذلك أثناء تفتيشه بأحد النقاط الأمنية في مأرب.
وكشفت الصور التي انتشرت بتويتر ونشرها حساب “حضرموت24” تفتيش “العرب” من قبل نقطة أمنية في مأرب وتجريده من ملابسه ليتضح حمله سرا لعدد من شرائح الاتصال وأجهزة أخرى.
وأكدت مصادر يمنية للحساب بأنه لا علاقة للمقبوضات التي عثر عليها بالعمل الإعلامي، وأن المراسل محمد العرب لم يفصح عنها لرجال الأمن أثناء مروره في التفتيش.
واثار هذا الحادث تفاعل العديد من النشطاء اليمنيين على تويتر، الذين أكدوا أن محمد العرب هو عميل مخابراتي للسعودية والإمارات تحت غطاء “مراسل صحفي لقناة العربية” حسب وصفهم.
وسبق أن طردت قناة “سكاي نيوز عربية” الإماراتية، المراسل البحريني محمد العرب في أبريل 2019؛ بسبب فشل أسلوبه كمراسل ميداني من اليمن، وانكشاف كذبه وتظليله الرأي العام بإنتصارات وهمية للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.
وأعلن “العرب” عبر حسابه في “تويتر” حينها أنه عاد الى قناة “العربية” السعودية التي كان يعمل لديها سابقاً.
من جانبه ذكر موقع “إرم” الإماراتي حينها، أن “سكاي نيوز” أنهت العمل مع “العرب” بسبب ”أسلوبه الذي يثير الحماسة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه لا يتقيد بأسلوب العمل الصحفي المهني، وهو ما أثار الكثير من الملاحظات من قبل الإدارة والمشرفين، لتنتهي العلاقة في النهاية بين الطرفين“.
ونشر الإعلامي البحريني المرتزق محمد العرب موفد قناتي “العربية والحدث” في اليمن، وثائق مزورة ادعى أنها تثبت شراء شيخة قطرية من العائلة الحاكمة لعقارات بالعاصمة اليمنية صنعاء لدعم الإرهاب.. حسب زعمه.
كما سبق أن نشر “العرب” في تغريدة له بتويتر على حسابه الرسمي رصدتها (وطن) في يوليو 2019 صورا لوثائق مزورة تحمل اسم الشيخة بثينة جاسم حمد جاسم آل ثاني، زاعما أنها اشترت أمس السبت، ثلاث عمارات في صنعاء؛ “لتنفيذ خطط تنظيم الحمدين على الأراضي اليمنية؛ حيث استخدمت وكيل أعمالها التابع لمليشيات الحوثي” كما ورد بنص تغريدته.
وتابع الإعلامي البحريني المرتزق أن يمتلك وثائق أخرى تدين قطر، وزعم أنها تثبت تورطها بدعم ميليشيا الحوثي.
وأثارت تغريدات مراسل العربية سخرية واسعة بين النشطاء، حيث يتضح بسهولة لأي متابع أن هذه الوثائق مزورة حتى أن مزورها فاشل.