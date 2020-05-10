جاء للحصول على وجبة إفطار .. شاهد كيف هاجم متطوع في الكويت وافداً وأثار غضباً واسعاً

اعتدى أحد المنظمين والمتطوعين في الكويت، بالضرب على وافد أثناء وقوفه للحصول على وجبة إفطار في نهار رمضان بمنطقة المهبولة .

ويظهر بالفيديو الذي استفز مشاعر نشطاء مواقع التواصل، ورصدته “وطن”، مئات الوافدين يصطفون انتظاراً للحصول على وجبة إفطار، بعدما تقطعت بهم السُبل بسبب جائحة كورونا، ثم ينقض أحد المتطوعين بالضرب على أحدهم بعنف دون رحمة.

فيديو

شاهد.. أحد المنظمين يعتدي بالضرب على وافد جاء للحصول على وجبة إفطار في الكويت pic.twitter.com/7fj7OKJ8i4 — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) May 9, 2020

وطالب النشطاء بسرعة القبض على المتطوع، ومُحاسبته، ورأوا أنه أبطل فعله الخيري بتصرفه اللاإنساني مع الوافد، فكتب عبدالعزيز بن عوشن: “الله لا يعيدهم ولا وجبتهم، ما تسوى عليه والله الاهانة، فيه اداب عامة لتعامل مع المحتاجين والفقراء،(يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى )”.

الله لا يعيدهم ولا وجبتهم ما تسو عليه والله الاهانة فيه اداب عامة لتعامل مع المحتاجين والفقراء



(يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ) — عبد العزيز بن عوشن # كلنا مسؤول (@abdalazizoshen9) May 9, 2020

وكتب الإعلامي موسى العمر: “ما عُبد الله بأفضل من جبر الخواطر …كسروا خاطرو الله يهديه”.

ما عُبد الله بأفضل من جبر الخواطر …

كسر يخاطرو الله يهديه — موسى العمر (@MousaAlomar) May 9, 2020

وذكر محمد ظاهر بعقوبة الله للظالمين، وعلق: “اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك . اسمك أو منصبك أو مكانتك لا قيمة لها اذا رفع المظلوم يده للسماء ليدعو عليك”.

اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك . اسمك أو منصبك أو مكانتك لا قيمة لها اذا رفع المظلوم يده للسماء ليدعو عليك — Mohammad Daher (@Mohamma191313) May 9, 2020

وأبدت مُغردة مغربية استغرابها من صمت الآخرين تجاه الاعتداء على زميلهم، وعلقت: “ياااا الظلم موحش ..الذي أستغرب له أكثر .. الناس واقفة لا تتدخل ..ما هذا ؟عندنا في المغرب قسما برب العزة ..لا ترضى النساء برؤية هذا الذل أمامهن فكيف بالرجال؟ كانوا شفطو شحمه .. يضربه في وجهه….كيف تنزل الرحمة و أنتم لا ترحمون”.

ياااا الظلم موحش ..الذي أستغرب له أكثر .. الناس واقفة لا تتدخل ..ما هذا ؟



عندنا في المغرب قسما برب العزة ..لا ترضى النساء برؤية هذا الذل أمامهن فكيف بالرجال؟ كانوا شفطو شحمه ..



يضربه في وجهه….كيف تنزل الرحمة و أنتم لا ترحمون — اللهم لك الحمد (@NoorIsllam) May 9, 2020

وطلب أحد المُغردين أن يصل إلى الوافد ليُعوضه ويتكفل بباقي وجباته طوال رمضان، وكتب: “اتمنى ان اعرف هذا العامل المسكين والله له و جبات رمضان كلها ورمضان القادم بأذن الله عز وجل ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء”.

اتمنى ان اعرف هذا العامل المسكين والله له و جبات رمضان كلها ورمضان القادم بأذن الله عزوجل

ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء — حماد بن أحمد التمياط.. (@Aljbl101) May 10, 2020

وفي وقت لاحق، أعلنت الداخلية الكويتية القبض على المطوع بتهمة الاعتداء على أحد المقيمين في منطقة “جليب الشيوخ”، وتم إحالته إلى الجهات المُختصة للتحقيق وعمل اللازم.

https://twitter.com/videohat_1/status/1259312423670099968/photo/1

وذكر الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية الكويتية أنّه استدعاء المتطوع الذي ظهر في المقطع يعتدي على احد المقيمين و إحالته إلى الجهة المختصة.

واليوم الأحد، دخل الحظر الشامل الذي أعلنت الحكومة الكويتية يوم الجمعة الماضي، حيز التنفيذ ويستمر حتى نهاية مايو/أيار، ضمن إجراءاتها للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويأتي قرار الكويت، بعد أن وصل عدد إصابات كورونا إلى 7000، بينها 44 وفاة من ضمنهم طبيب مصري.