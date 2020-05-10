شاهد” الداعية الكويتي محمد العوضي يشن هجوماً حاداً على “الذباب” السعودي والإماراتي وهذا ما كشفه
هاجم الداعية الكويتي، الشيخ محمد العوضي، جيوش الذباب الإلكتروني التابعة للسعودية والإمارات، موجهاً انتقادات حادة لمشغليهم، وواصفاً إياهم بالأغبياء نتيجة تصرفاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال العوضي، في مقطع فيديو رصدته “وطن”: “لقد أحسن من سمى الجيوش الإلكترونية بالذباب الإلكتروني لأنه أسقطهم من الاعتبار وقذفهم في سلة الاحتقار فالنقد شيء وأن تكون هناك فرق متخصصة بالتجريح والبذاءة شيء آخر”.
وأضاف العوضي: “صار الحس العام نافر لهم، فالدين نصيحة، وهذا الذباب أنواع، وقد يكون في البلد الواحد ومتنوع وقد يكون عابر للقارات”، مستشهداً بقول الله عز وجل وقولوا للناس حسنا وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء”.
وتابع العوضي: “يريدون إرهاب من كان له رأي آخر والإيحاء للرأي العام أو المتحدث أن الكل ضدك وما حدا موافقك ويضعونه بدائرة الخوف، والذي يعرف حقيقة الذباب الالكتروني لا يباليهم بالا بل هم ذباب أيضا”.
واستطرد العوضي: “يظهر فيهم صفة الغباء، يحط علم الدول ويحط صورة القائد الأعلى للبلد ويشتم شتائم لا تخرج من أي انسان سوي ويسيء لبلده وحاكمه، وقد يكون هذا الذباب ليس من أي الدولتين، والمطلوب حذف الذباب الالكتروني
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع حديث الداعية العوضي، مؤكدين على ضرورة ملاحقتهم وحذف حساباتهم من تلك المواقع، خاصة في ظل ما يعرضونه من ألفاظ مسيئة للآخرين.
والذباب الإلكتروني يطلق على عدد من المغردين والفرق المتخصصة في البذائة والاتهامات لمعارضي نظامي محمد بن سلمان ومحمد بن زايد، حيث يقدم هؤلاء على الهجوم على كل معارضي السعودية والإمارات بألفاظ بذيئة وبطريقة لا آخلاقية.