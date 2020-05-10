شاهد” الداعية الكويتي محمد العوضي يشن هجوماً حاداً على “الذباب” السعودي والإماراتي وهذا ما كشفه

هاجم الداعية الكويتي، الشيخ محمد العوضي، جيوش الذباب الإلكتروني التابعة للسعودية والإمارات، موجهاً انتقادات حادة لمشغليهم، وواصفاً إياهم بالأغبياء نتيجة تصرفاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال العوضي، في مقطع فيديو رصدته “وطن”: “لقد أحسن من سمى الجيوش الإلكترونية بالذباب الإلكتروني لأنه أسقطهم من الاعتبار وقذفهم في سلة الاحتقار فالنقد شيء وأن تكون هناك فرق متخصصة بالتجريح والبذاءة شيء آخر”.

وأضاف العوضي: “صار الحس العام نافر لهم، فالدين نصيحة، وهذا الذباب أنواع، وقد يكون في البلد الواحد ومتنوع وقد يكون عابر للقارات”، مستشهداً بقول الله عز وجل وقولوا للناس حسنا وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء”.

وتابع العوضي: “يريدون إرهاب من كان له رأي آخر والإيحاء للرأي العام أو المتحدث أن الكل ضدك وما حدا موافقك ويضعونه بدائرة الخوف، والذي يعرف حقيقة الذباب الالكتروني لا يباليهم بالا بل هم ذباب أيضا”.

واستطرد العوضي: “يظهر فيهم صفة الغباء، يحط علم الدول ويحط صورة القائد الأعلى للبلد ويشتم شتائم لا تخرج من أي انسان سوي ويسيء لبلده وحاكمه، وقد يكون هذا الذباب ليس من أي الدولتين، والمطلوب حذف الذباب الالكتروني

الدكتور محمد العوضي: لقد أحسن من سمى الجيوش الإلكترونية بـ "الذباب الإلكتروني" لأنه أسقطهم من الاعتبار وقذفهم في سلة الاحتقار فالنقد شيء وأن تكون هناك فرق متخصصة بالتجريح والبذاءة شيء آخر pic.twitter.com/avAkn42kyg — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 9, 2020

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع حديث الداعية العوضي، مؤكدين على ضرورة ملاحقتهم وحذف حساباتهم من تلك المواقع، خاصة في ظل ما يعرضونه من ألفاظ مسيئة للآخرين.

صح لسانك يا د. محمد ، كلام عقلاني لا يختلف معه أحد ، و يوجع من تنطبق عليهم تلك الأوصاف. — ‏F B A | فهد بوزوير (@FahadBuzwair) May 9, 2020

كم احب هذا الإنسان و سبحان الله من حببه في النفوس السوية و الله يحفظه و يثبته ❤️ — Ahmed Almohannadi (@AhmedAlmohann12) May 9, 2020

الافضل تسميتها بالصراصير الالكترونية لان الذباب يطير وهذه ميزة … اما بالنسبة الصراصير الالكترونية فإن مكانها كأفكارها في انابيب الصرف الصحي — TC Atallah van (@tcata_wan) May 9, 2020

والذباب الإلكتروني يطلق على عدد من المغردين والفرق المتخصصة في البذائة والاتهامات لمعارضي نظامي محمد بن سلمان ومحمد بن زايد، حيث يقدم هؤلاء على الهجوم على كل معارضي السعودية والإمارات بألفاظ بذيئة وبطريقة لا آخلاقية.