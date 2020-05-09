نموذج يُحتذى.. “شاهد” هذا ما فعله نشمي أردني مصاب بكورونا فأصبح حديث الشارع

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بمقطع فيديو لشاب أردني يتحدث فيه عن تجربته خلال محاولته العودة للأردن، واكتشاف إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19” ليلغي رحلة العودة.

وقال الشاب الأردني “محمد العتوم” في مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”: “كان المفروض اكون اليوم على طيارة الملكية الأردنية المتوجهة من مونتريال لعمان، صراحة أنا كنت مسجل على المنصة وكنت فخور جدا ولا زلت، بصراحة لما تكون أنت من زملاءك من كل الدول وتكون دولتك هي الوحيدة اللي أرسلت طيارة لمواطنيها”.

محمد العتوم مواطن اردني ألغى رحلة عودته إلى الاردن بعد اكتشاف انه مصاب بفيروس كورونا..

الله يشفيك.. pic.twitter.com/n7d7lDoZDB — mohammad saher altarawneh (@m7mdsaher) May 7, 2020

وأضاف: “الرسالة اللي بحب تصل للجميع، إذا أنت بتشك بأي أعراض عندك موجودة من أعراض الرشح أو “الفلو”، أنا بتمنى تروح تفحص لأنه هذا اللي حصل معي، ولما فحصت وجدت إني مصاب بفيروس كورونا”.

وتابع: “كنت بتمنى اليوم أكون على طيارة الأردن، بس لازم الواحد يفكر بمسؤولية، الحمد لله اليوم التاسع مع هذا المرض، الحمد لله أعراض خفيفة، وأنا بترجى أي حد عنده أعراض يروح يفحص ويتأكد، قبل ما يطلع للطيارة، بدل ما أنت تاخد المرض وتنقله لأهلك والناس اللي بالطيارة”

وأثار حديث الشاب الأردني “العتوم” تضامن عديد من النشطاء والمغردين عبر مواقع التواصل، الذين أشادوا بدوره المسئول في حماية صحة أبناء شعبه، متمنين له دوام الصحة والعافية.

السلام عليكم …

دائماً اثبت ابن العتوم انه على قد المسؤولية …

الله يشفيك و يعافيك عاجلاً … — حيدر محمود العتوم (@GPZHkNK37WJDkX7) May 8, 2020

أجرك على الله .. وهيك بتعرف العاقل من الجاهل … الله يشافيك ويعافيك ويرجعك لأهلك سالمًا غانمًا. .. تستحق التقدير — Ahmed Na'amneh (@AhmedNaamneh) May 8, 2020

يشار إلى أن المملكة الأردنية وبحسب آخر بيان صادر عنها، بلغ عدد المصابين الكليّين بفيروس كورونا فيها 508 حالة إصابة مؤكدة، فيما بلغ عدد الوفيات جرّاء الإصابة بالفيروس 9 حالات وفاة.