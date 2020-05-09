قبيل ساعاتٍ من دخول الحظر الشامل .. جريمة مروّعة تهزّ الكويت والجثة وسط بركة دماء!

عشية دخول الحظر الشامل في الكويت حيز التنفيذ، عثرت الجهات الأمنية على جثة شخص مقتول في منطقة أمغرة بمحافظة الجهراء نتيجة الضرب المبرح.

وتم العثور على الجثة من قبل الجهات الامنية بسبب انتشار الرائحة في المكان.وفق صحيفة “الراي”

ولم يتم التعرف على صاحب الجثة، والذي كان وسط بركة من دمائه بسبب تعرضه للضرب المبرح حتى فارق الحياة.

وعاينت الأدلة الجنائية الجثة ورفعتها وأحيلت الى الطب الشرعي، للتعرف على صاحبها وكشف الأسباب التي أدت إلى وفاته.

والجمعة، أعلنت الحكومة الكويتية، فرض حظر شامل يبدأ الأحد ويستمر حتى نهاية مايو/أيار، ضمن إجراءاتها للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويأتي قرار الكويت، بعد أن وصل عدد إصابات كورونا إلى 7000، بينها 44 وفاة من ضمنهم طبيب مصري.