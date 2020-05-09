“شاهد” طارق حامد في أعنف رد فعل على رامز جلال.. ومفاجأة صادمة من مرتضى منصور بعد بث الحلقة!

وقع طارق حامد، لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك، ضحية برنامج “رامز مجنون رسمي”، وسجل خلال الحلقة أعنف ردة فعل ضد الممثل المصري رامز جلال.

وتحققت مخاوف رامز جلال التي تحدث عنها في بداية الحلقة، حين وصف طارق حامد بالبلطجي الذي يتبع أساليباً مشروعة وغير مشروعة لإيقاف خصمه بالملعب، وأنه لا يُمانع التسبب بكسور في جسد المنافس أثناء اللعب.

وأبدى رامز تخوفه من خشونة طارق حامد ورد فعله بعد المقلب بعد جديته أثناء دخول الاستوديو.

وهدد طارق حامد، رامز أثناء المقلب بأنه سينتقم، وقال:هتزعل مني جامد انت مش قدي”.

وفي نهاية المقلب سقط طارق حامد في المياه، ليخرج وينهال بالضرب على “جلال” ويسحبه معه ليسقطا معًا في المياه مرة أخرى.

وحاول رامز جلال استعطاف طارق حامد حتى يكف عن ضربه، قائلاً: “والله عملت عملية الزايدة قبل أسبوع”.

أما المفاجأة، فكانت حين أعلن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك المصري،عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” عن إلغاء الغرامة الموقعة على طارق حامد بعد بث الحلقة.

قرر المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي… Gepostet von Mortada Mansour am Freitag, 8. Mai 2020

وكتب منصور : “قرر المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والتي كانت مقدره ب 500 الف جنيه بسبب ظهوره مع المجنون التافه رامز جلال وذلك بعد أن لقنه علقة في الاستديو الخاص بالبرنامج وسط رجاله، وأكد مرتضي منصور أن طارق حامد لقن المجنون رامز درسا في رجولة الزمالكاوية .”.

وكان مرتضى منصور قد وقع في وقت سابق عقوبة مالية على طارق حامد بقيمة 500 ألف جنيه مصري بسبب مشاركته في برنامج رامز جلال.

ولاقى البرنامج الذي يحظى بأعداد مشاهدة كبيرة، الكثير من الانتقادات، كما تم تقديم بلاغ ضد البرنامج بتهمة “تحريضه على العنف والبلطجة والتنمر”.