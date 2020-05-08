مغرد قطري شهير يفضح الإمارات ويكشف سبب موعد إعلان الحكم على عبدالله الشامسي

كشف المغرد القطري الشهير “بوغانم”، أسباب إعلان الإمارات عن تفاصيل الحكم الصادر بحق المواطن العماني عبدالله الشامسي، مشيراً إلى أن ذلك يحمل عدة رؤى واحتمالات.

وقال بوغانم، في تغريدة رصدتها “وطن”، إن التوقيت يحمل عدة رؤى أولها وسيلة ضغط على سلطنة عمان لتكسب الإمارات موقف في اليمن لصالحها.

وأضاف بوغانم: “الاحتمال الثاني إشغال الرأي العام الاماراتي بسبب تدهور الوضع الاقتصادي (شغل تشتيت)، أما الثالث فهو متابعة أمنية للمتعاطفين داخلياً معه”.

توقيت الحكم على العماني عبدالله الشامسي

مش مقتنع فيه نهائيا"..وقد تكون له عدة رؤى

1-وسيلة ضغط على السلطنه لتكسب ابوظبي

موقف في اليمن لصالحها

2-اشغال الرأي العام الاماراتي بسبب تدهور الوضع الاقتصادي..( شغل تشتيت )

3-متابعة امنيه للمتعاطفين داخليا" معه#الحرية_لعبدالله_الشامسي pic.twitter.com/JKPCoiUMof — بوغانم (@hassanalishaq37) May 7, 2020

وكانت محكمة أبو ظبي قد أصدرت حكماً نهائياً بالسجن المؤبد ضد الشاب العماني “عبدالله الشامسي” الذي مر أكثر من عامين على تغييبه في سجون أبناء زايد، بتهمة تزعم تخابره مع دولة قطر والعمل لصالحها، رغم أنه كان حينها قاصراً قانونياً ولم يتجاوز السبعة عشر عاماً.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة بوغانم، مهاجمين الإمارات ومساعيها في ملاحقة عدد من الخليجيين تحت تهم وحجج واهية.

ولله يابوغانم الامارات يريدون ترهيب الشعب العماني الطيب باستخدام وسيلة الضغط لاطلاق سراح خلاياهم التجسسية في السلطنه ، وهو حكم ضالم لشاب العماني ومؤسيس رحم الله السلطان قابوس وحفظ الله لهم السلطان هيثم بن طارق وحفظ الله الشعب العماني من كل مكروه — الحمدين الشريفين 🇶🇦⚔️ (@tUBBAYNNQTiWin6) May 7, 2020

أما سالفة الضغط على السلطنه فيمشووون بووزهم — نايف_قطري وأفتخر (@nayef_alhajri) May 7, 2020

ابوظبي موطن الفجار الأشرار الذين لايخافون الله في ظلم الناس وان شاء الله من حكم على #عبدالله_الشامسي بهذا الحكم الجائر أن يراها في أبناءه وفي أقرب الناس الى نفسه عاجلاً غير آجل في هذا الشهر المبارك .#الحرية_لعبدالله_الشامسي — Meqbil Al-Subaiey (@Meqbil) May 7, 2020

يمكن ماثر عليهم شتي لما سرقهم وجيو ع هذا الفقير عبدالله ما حصلو حد غيره — الصوافي (@olh5xhABZf0qXhJ) May 7, 2020

اولا محاكمهم نفس محاكم السيسي ثانيا نعم فخ لعمان تعال ياهيثم نتفاوض تريدون ابنكم نريد احنا ياعيال زايد لنا طلب وهم في الحقيقه مجرمين عصابه وان شالله اهل عمان عارفين ألاعيبهم و حركاتهم — Doha (@69_rashid) May 7, 2020

والله ما أستبعد يا بوغانم أنهم يتصيدون اللي يتعاطفون من الأماراتيين مع الشامسي ويقبضون عليهم بتهمة ( التعاطف مع قطر ) بما أنه تهمته التخابر مع قطر…

وتكون هالقضيه رافد للميزانيه بما أن الغرامه هي نص مليون درهم!! — نايف_قطري وأفتخر (@nayef_alhajri) May 7, 2020

وتداول نشطاء مقطع فيديو لوالدة المعتقل عبدالله الشامسي، تناشد السلطان هيثم بن طارق، للتدخل من أجل الإفراج عن نجلها، مؤكدة أن وضعه الصحي صعب .

وأصيب عبدالله الشامسي في سجنه بمرض نفسي، وآخر خبيث، واستُئصلت إحدى كليتيه، ويعيش الآن بكلية واحدة في وضعٍ صحي صعب، فيما مُنعت والدته من زيارته أو حتى الاتصال به وسماع صوته .