مغرد قطري شهير يفضح الإمارات ويكشف سبب موعد إعلان الحكم على عبدالله الشامسي
كشف المغرد القطري الشهير “بوغانم”، أسباب إعلان الإمارات عن تفاصيل الحكم الصادر بحق المواطن العماني عبدالله الشامسي، مشيراً إلى أن ذلك يحمل عدة رؤى واحتمالات.
وقال بوغانم، في تغريدة رصدتها “وطن”، إن التوقيت يحمل عدة رؤى أولها وسيلة ضغط على سلطنة عمان لتكسب الإمارات موقف في اليمن لصالحها.
وأضاف بوغانم: “الاحتمال الثاني إشغال الرأي العام الاماراتي بسبب تدهور الوضع الاقتصادي (شغل تشتيت)، أما الثالث فهو متابعة أمنية للمتعاطفين داخلياً معه”.
وكانت محكمة أبو ظبي قد أصدرت حكماً نهائياً بالسجن المؤبد ضد الشاب العماني “عبدالله الشامسي” الذي مر أكثر من عامين على تغييبه في سجون أبناء زايد، بتهمة تزعم تخابره مع دولة قطر والعمل لصالحها، رغم أنه كان حينها قاصراً قانونياً ولم يتجاوز السبعة عشر عاماً.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة بوغانم، مهاجمين الإمارات ومساعيها في ملاحقة عدد من الخليجيين تحت تهم وحجج واهية.
وتداول نشطاء مقطع فيديو لوالدة المعتقل عبدالله الشامسي، تناشد السلطان هيثم بن طارق، للتدخل من أجل الإفراج عن نجلها، مؤكدة أن وضعه الصحي صعب .
وأصيب عبدالله الشامسي في سجنه بمرض نفسي، وآخر خبيث، واستُئصلت إحدى كليتيه، ويعيش الآن بكلية واحدة في وضعٍ صحي صعب، فيما مُنعت والدته من زيارته أو حتى الاتصال به وسماع صوته .