لم يردعهم رمضان ولا الحظر .. صدمة في الكويت بعد مداهمة شقة فيها حفل للشواذ!

في الوقت الذي يحارب فيه الكويتيون فيروس كورونا، وفي أيام شهر رمضان المبارك، شهدت إحدى الشقق المفروشة في منطقة السالمية واقعة صادمة .

فقد ضبط رجال أمن محافظة حولي 3 أشخاص منهم متشبهون بالجنس الآخر، على خلفية تنظيمهم حفلة في الشقة مخالفين حظر التجمع الذي حذرت منه وزارة الداخلية.

وأوضح مصدر أمني أن حارس بناية، بعض شققها مستغلة كشقق مفروشة، أبلغ عن أصوات موسيقى خارجة من إحدى الشقق وأن عددا من الجيران اشتكوا إليه .

ولدى توجهه إلى الشقة والطلب ممن داخل الشقة خفض صوت الموسيقى قاموا بطرده وأبلغوه بأنه ليس من حقه ذلك.

على الفور تم نقل البلاغ الى رجال أمن حولي، الذين توجهوا إلى الشقة وقاموا بتوقيف 3 أشخاص كانوا داخلها، أحدهم كان متشبها بالجنس الآخر.

وقد نفى الأشخاص الـ 3 ما ادعاه الحارس.فيما يجري التحقيق معهم تمهيدا لتكييف الاتهامات لهم. وفق صحيفة “الانباء”

في سياقٍ منفصل، أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تأكيد إصابة 278 حالة جديدة، وتسجيل 162 حالة شفاء، و 2 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ COVID19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 6567 حالة.