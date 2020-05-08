عقوبة الطلاب الأردنيين الذي اقاموا دبكة في الحجر الصحي بالبحر الميت
عقوبة الطلاب الأردنيين الذي اقاموا دبكة في الحجر الصحي بالبحر الميت
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“شاهد” هكذا عاقب الأمن الأردني الشبان المشاركين في وصلة الدبكة خلال حجرهم

كتب وطن
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قال ، سعد جابر، إن قوات الأمن الأردنية قصت شعر الشبان المشاركين في وصلة الدبكة التي انتشر فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال تواجدهم بالحجر الصحي في .

وأوضح جابر، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”، أن الشبان الذين شاركوا بالدبكة حلقوا شعورهم على الصفر بقرار من الأمن الأردني، قائلاً: “الله يسامحهم وربنا يحمي بلدنا ومواطنينا”.

Gepostet von ‎القدس – alquds‎ am Donnerstag, 7. Mai 2020

وفي وقت سابق، انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لأربعة شبان في وهم يدبكون، الأمر الذي أثار عدة تساؤلات حول تطبيق الإجراءات الوقائية والعزل في الحجر.

ويظهر من مقطع الفيديو، الذي رصدته “وطن”، تجاوز المحتفلين لأوامر الحجر الصحي المتمثلة بعدم الاحتكاك أو الاقتراب من بعضهم، وقيامهم بالرقص والدبكة، في تجاوز لأساسيات الحجر الصحي، القاضي بالعزل لمسافة آمنة، وعدم الاقتراب والملامسة، لمنع انتقال العدوى بالفيروس.

Gepostet von ‎القدس – alquds‎ am Donnerstag, 7. Mai 2020

وارتفع عدد إصابات مخالطي سائق الشاحنة المصاب بفيروس المستجد إلى 33 إصابة بما فيها السائق الذي يقطن في بلدة الخناصري في محافظة المفرق.

وتم تسجيل 4 إصابات جديدة بالفيروس في منطقة البويضة في الرمثا، فيما تعمل فرق التقصي الوبائي على اخذ عينات لمخالطين السائق في منطقة البويضة.

وبهذه الإصابات الجديدة، يرتفع عدد الإصابات المؤكدة للفيروس في الأردن إلى 506 حالة منذ بدء أزمة كورونا.

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